Наказание Дубинского и Ко: офис Зеленского пообещал "конкретные шаги" уже "в ближайшее время"

Офис президента заявил, что уже в ближайшее время будут обнародованы конкретные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.

Источник: ОП в Telegram

Дословно: "Офис Президента Украины Владимира Зеленского сделает все, что в его силах, для того, чтобы ответственные за вмешательство в выборы в США были привлечены к ответственности, независимо от партийной принадлежности.

Конкретные шаги будут обнародованы в ближайшее время".

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Предыстория: США ввели санкции против 7 граждан и 4 средств массовой информации Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. Сейчас под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, бывший помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглого экс-нардеп Александр Онищенко, окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

На это глава Офиса президента Андрей Ермак написал по-английски в Twitter, что нынешняя власть сделает все возможное, чтобы наказать лиц, которые вмешивались в выборы США.

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. По словам Кравчук, на фракции еще не обсуждали внесение Дубинского в список санкций. Она добавила, что нардепам нужно время, чтобы изучить этот вопрос и обсудить его вместе.