Заборону Трампу обиратися розглянуть у разі затвердження імпічменту

Лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер повідомив, що якщо верхня палата Конгресу затвердить імпічмент президенту Дональду Трампу, то порушуватиметься питання про заборону йому балотуватися знову на пост президента США.

Джерело: CNN, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Судовий процес у Сенаті може початися негайно, за згодою нинішнього лідера сенатської більшості (Мітча Макконнелла – ред), щоб знову скликати Сенат на надзвичайну сесію, або він почнеться після 19 січня.

У Сенаті США відбудеться суд з імпічменту, буде голосування щодо засудження президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування щодо заборони йому балотуватися знову".

Деталі: Більшість Палати представників США схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, тепер це питання переходить до Сенату - верхньої палати Конгресу.

Після того, як справу про імпічмент буде передано в Сенат, там почнеться судовий процес.

Очікують, що Сенат США, в якому прихильників імпічменту менше, ніж у Палаті представників, або відхилить пропозицію про імпічмент, або затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.

Цьому передувало: Раніше лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що Сенат США не винесе вердикт щодо імпічменту президенту Дональду Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.

За його словами, навіть якби процес у Сенаті почався цього тижня і відбувався швидко, остаточного вердикту неможливо досягти до того, як Трамп покине президентський офіс.