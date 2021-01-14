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Заборону Трампу обиратися розглянуть у разі затвердження імпічменту

Четвер, 14 січня 2021, 07:56
Заборону Трампу обиратися розглянуть у разі затвердження імпічменту
cbsnews.com

Лідер демократів в американському Сенаті Чак Шумер повідомив, що якщо верхня палата Конгресу затвердить імпічмент президенту Дональду Трампу, то порушуватиметься питання про заборону йому балотуватися знову на пост президента США.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на CNN і CBS News

Пряма мова Шумера: "Судовий процес у Сенаті може початися негайно, за згодою нинішнього лідера сенатської більшості (Мітча Макконнелла – ред), щоб знову скликати Сенат на надзвичайну сесію, або він почнеться після 19 січня.

У Сенаті США відбудеться суд з імпічменту, буде голосування щодо засудження президента за серйозні злочини і проступки і, якщо президент буде засуджений, відбудеться голосування щодо заборони йому балотуватися знову".

Деталі: Більшість Палати представників США схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу, тепер це питання переходить до Сенату – верхньої палати Конгресу. Після того, як справу про імпічмент буде передано в Сенат, там почнеться судовий процес. 

Очікують, що Сенат США, в якому прихильників імпічменту менше, ніж у Палаті представників, або відхилить пропозицію про імпічмент, або затягне розгляд цього питання до приходу до влади наступного президента.

Лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл уже заявив, що Сенат США не винесе вердикт щодо імпічменту президенту Дональду Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.

За його словами, навіть якби процес у Сенаті почався цього тижня і відбувався швидко, остаточного вердикту неможливо досягти до того, як Трамп покине президентський офіс. 

Мітч Макконнелл не скликатиме засідання сенату для розгляду імпічменту Трампа до 19 січня, повідомив його представник Дуг Андрес.

За планом наступне засідання Сенату намічено на 19 січня, а інавгурація обраного президента США Джо Байдена запланована на 20 січня.

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Передісторія: 

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Теми: ТрампСШАімпічмент
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