Запрет Трампу избираться рассмотрят в случае утверждения импичмента

Лидер демократов в американском Сенате Чак Шумер сообщил, что если верхняя палата Конгресса утвердит импичмент президенту Дональду Трампу, то будет подниматься вопрос о запрете ему баллотироваться снова на пост президента США.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNN и CBS News

Прямая речь Шумера: "Судебный процесс в Сенате может начаться немедленно, с согласия нынешнего лидера сенатского большинства (Митча Макконнелла – ред), чтобы снова созвать Сенат на чрезвычайную сессию, или он начнется после 19 января.

В Сенате США состоится суд по импичменту, будет голосование по осуждению президента за серьезные преступления и проступки и, если президент будет осужден, состоится голосование о запрете ему баллотироваться снова".

Детали: Большинство Палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу, теперь этот вопрос переходит в Сенат – верхнюю палату Конгресса. После того, как дело об импичменте будет передано в Сенат, там начнется судебный процесс.

Ожидается, что Сенат США, в котором сторонников импичмента меньше, чем в Палате представителей, либо отклонит предложение об импичменте, либо затянет рассмотрение этого вопроса до прихода к власти следующего президента.

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат США не вынесет вердикт по импичменту президенту Дональду Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

По его словам, даже если бы процесс в Сенате начался на этой неделе и происходил быстро, окончательного вердикта невозможно достичь до того, как Трамп покинет президентский офис.

Митч Макконнелл не будет созывать заседание сената для рассмотрения импичмента Трампа до 19 января, сообщил его представитель Дуг Андрес.

По плану следующее заседание Сената намечено на 19 января, а инаугурация избранного президента США Джо Байдена запланирована на 20 января.

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