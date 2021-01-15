COVID-19 вбив вже два мільйони людей

Станом на 14 січні в світі підтверджено 2 000 264 смерті від COVID-19, зокрема 14 328 за останню добу.

Джерело: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Деталі: Наразі всього в світі діагностовано 93 мільйони випадків зараження коронавірусом, 66 мільйонів хворих вже вилікувалися. Продовжують боротися з хворобою понад 24 мільйони людей.

Третина летальних випадків COVID-19 припадає на першу трійку країн

У світі за останню добу також підтверджено 685 352 нових випадків зараження коронавірусом, зокрема 251 493 нових хворих зафіксовано в країнах Європи.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків COVID-19 є Великобританія, Іспанія, Німеччина та Франція. Україна зараз на 10-му місці. У відповідному світовому антирейтингу Україна на 20-му місці.

Довідка: Наприкінці 2020 року у Великій Британії виявили новий штам коронавірусу, який назвали VOC 202012/01.

За даними досліджень, він на 50-74% заразніший за вірус SARS-CoV-2, який спричиняє хворобу COVID-19.

VOC 202012/01 виявили вже в близько 30 країнах світу.

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