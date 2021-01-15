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COVID-19 убил уже два миллиона человек

Пятница, 15 января 2021, 01:14

По состоянию на 14 январе в мире подтверждено 2 000 264 смерти от COVID-19, в частности 14 328 за последние сутки.

Источник: Worldometers

Детали: Сейчас всего в мире диагностировано 93 миллиона случаев заражения коронавирусом, 66 миллионов больных уже вылечились. Продолжают бороться с болезнью более 24 миллионов человек.

 
Треть летальных случаев COVID-19 приходится на первую тройку стран

В мире за последние сутки также подтверждено 685 352 новых случаев заражения коронавируса, в частности 251 493 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Испания, Германия и Франция. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 20-м месте.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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Темы: коронавирус


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