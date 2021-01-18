Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Степанов закликає робити тести: за тиждень 182 тисячі ПЛР-тестів, 44,6 тисячі хворих

Понеділок, 18 січня 2021, 09:11

За тиждень із 11 до 17 січня 2021 року в Україні було зроблено 182 437 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції, виявили 44 620 випадків захворювання на COVID-19, у лікарні потрапили 13 555 осіб, а виписали з лікарень 15 882 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 18 січня

Пряма мова: "На минулому тижні було виявлено 44 620 випадків захворювання на COVID-19 у цілому по країні. У той же час, кількість ПЛР-тестувань, а це основний діагностичний метод щодо встановлення діагнозу COVID-19, в країні було за тиждень зроблено 182 437 тестувань...

За минулий тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб – і це майже на півтори тисячі менш, ніж було позаминулого тижня. Так само виросла кількість виписаних – 15 882 людини, і це більше, ніж на позаминулому тижні". 

Деталі: Степанов зазначив, що ситуація з епідемією все одно залишається напруженою. 

Міністр звернув увагу на те що сімейні лікарі мають засоби як для ПЛР-тестування, так і експрес-тести на антиген, які дозволяють швидко встановлювати діагноз COVID-19. 

Крім сімейних лікарів, можна здати аналізи у 2373 пунктах тестування. Голова МОЗ наголосив, що при симптомах респіраторного захворювання чи контактах із хворими тестування безкоштовні. 

Міністр закликав дивитися на сайті МОЗ адреси пунктів тестування і здавати аналізи в разі потреби.

Олена Рощенко, УП
Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями

Оновлено, фото, відеоВ Одесі горів готель: загинула людина, ще двоє постраждали

Глави Євроради і дипломатії ЄС закликали РФ звільнити Навального

Вакцинація від COVID-19 стартує в середині лютого – Степанов

відеоНавального затримали в аеропорту

відеоЛітак із Навальним приземлився в іншому аеропорту

Усі новини...
коронавірус
Позитивна динаміка з COVID зберігається: 3 тисячі випадків, понад 5 тисяч одужань  
Словаччина повертається до масового тестування на коронавірус
Коронавірус забрав життя понад 9 тисяч хворих за добу
Останні новини
09:32
У ПЦУ розвінчали міф про купання в ополонці на Водохреще та "змивання" гріхів
09:11
Степанов закликає робити тести: за тиждень 182 тисячі ПЛР-тестів, 44,6 тисячі хворих
08:51
Twitter заблокував акаунт члена Конгресу США, прихильниці теорії змови QAnon
08:37
Суховантаж Arvin пішов на дно за лічені хвилини – моряки
08:16
COVID в Україні: у неділю 3 тисячі випадків, понад 5 тисяч одужань  
08:00
Головні новини неділі і ночі: затримання Навального, затонуле судно із українцями
07:42
Під ворожим вогнем перебували захисники Широкіно – ООС
07:26
В останній день на посаді Трамп планує помилувати близько 100 осіб
06:54
Словаччина повертається до масового тестування на коронавірус
05:48
Коронавірус забрав життя понад 9 тисяч хворих за добу
Усі новини...