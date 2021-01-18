Степанов закликає робити тести: за тиждень 182 тисячі ПЛР-тестів, 44,6 тисячі хворих

За тиждень із 11 до 17 січня 2021 року в Україні було зроблено 182 437 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції, виявили 44 620 випадків захворювання на COVID-19, у лікарні потрапили 13 555 осіб, а виписали з лікарень 15 882 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 18 січня

Пряма мова: "На минулому тижні було виявлено 44 620 випадків захворювання на COVID-19 у цілому по країні. У той же час, кількість ПЛР-тестувань, а це основний діагностичний метод щодо встановлення діагнозу COVID-19, в країні було за тиждень зроблено 182 437 тестувань...

За минулий тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб – і це майже на півтори тисячі менш, ніж було позаминулого тижня. Так само виросла кількість виписаних – 15 882 людини, і це більше, ніж на позаминулому тижні".

Деталі: Степанов зазначив, що ситуація з епідемією все одно залишається напруженою.

Міністр звернув увагу на те що сімейні лікарі мають засоби як для ПЛР-тестування, так і експрес-тести на антиген, які дозволяють швидко встановлювати діагноз COVID-19.

Крім сімейних лікарів, можна здати аналізи у 2373 пунктах тестування. Голова МОЗ наголосив, що при симптомах респіраторного захворювання чи контактах із хворими тестування безкоштовні.

Міністр закликав дивитися на сайті МОЗ адреси пунктів тестування і здавати аналізи в разі потреби.