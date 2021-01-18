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Степанов закликає робити тести: за тиждень 182 тисячі ПЛР-тестів, 44,6 тисячі хворих

Понеділок, 18 січня 2021, 08:11
Степанов закликає робити тести: за тиждень 182 тисячі ПЛР-тестів, 44,6 тисячі хворих

За тиждень із 11 до 17 січня 2021 року в Україні було зроблено 182 437 тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції, виявили 44 620 випадків захворювання на COVID-19, у лікарні потрапили 13 555 осіб, а виписали з лікарень 15 882 людини.

Джерело: міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 18 січня

Пряма мова: "На минулому тижні було виявлено 44 620 випадків захворювання на COVID-19 у цілому по країні. У той же час, кількість ПЛР-тестувань, а це основний діагностичний метод щодо встановлення діагнозу COVID-19, в країні було за тиждень зроблено 182 437 тестувань...

За минулий тиждень було госпіталізовано 13 555 осіб – і це майже на півтори тисячі менш, ніж було позаминулого тижня. Так само виросла кількість виписаних – 15 882 людини, і це більше, ніж на позаминулому тижні". 

Деталі: Степанов зазначив, що ситуація з епідемією все одно залишається напруженою. 

Міністр звернув увагу на те що сімейні лікарі мають засоби як для ПЛР-тестування, так і експрес-тести на антиген, які дозволяють швидко встановлювати діагноз COVID-19. 

Крім сімейних лікарів, можна здати аналізи у 2373 пунктах тестування. Голова МОЗ наголосив, що при симптомах респіраторного захворювання чи контактах із хворими тестування безкоштовні. 

Міністр закликав дивитися на сайті МОЗ адреси пунктів тестування і здавати аналізи в разі потреби.

Нагадаємо: 17 січня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 3 034 особам, одужали 5 236 осіб, у лікарні потрапили 1 304 хворих, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 67 осіб.

За весь час пандемії в Україні було виявлено 1 163 716 хворих на коронавірус SARS CoV 2, з них 871 196 осіб одужали, 20 869 осіб померли

 
УП

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяМОЗСтепанов
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