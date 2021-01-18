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Степанов призывает делать тесты: за неделю 182 тысячи ПЦР-тестов, 44,6 тысячи больных

Понедельник, 18 января 2021, 08:11
Степанов призывает делать тесты: за неделю 182 тысячи ПЦР-тестов, 44,6 тысячи больных

За неделю с 11 по 17 января 2021 года в Украине было сделано 182 437 тестирований методом полимеразной цепной реакции, обнаружили 44 620 случаев заболевания COVID-19, в больницы попали 13 555 человек, а выписаны из больниц 15 882 человека.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 18 января 

Прямая речь: "На прошлой неделе было выявлено 44 620 случаев заболевания COVID-19 в целом по стране. В то же время, количество ПЦР-тестирований, а это основной диагностический метод для установления диагноза COVID-19, в стране было за неделю сделано 182 437 тестирований...

За прошедшую неделю были госпитализированы 13 555 человек – и это почти на полторы тысячи меньше, чем было на позапрошлой неделе. Так же выросло количество выписанных – 15 882 человека, и это больше, чем на позапрошлой неделе".

Детали: Степанов отметил, что ситуация с эпидемией все равно остается напряженной.

Министр обратил внимание на то, что у семейных врачей есть средства как для ПЦР-тестирования, так и экспресс-тесты на антиген, которые позволяют быстро устанавливать диагноз COVID-19.

Кроме семейных врачей, можно сдать анализы в 2 373 пунктах тестирования. Глава Минздрава отметил, что при симптомах респираторного заболевания или контактах с больными тестирования бесплатные.

Министр призвал смотреть на сайте Минздрава адреса пунктов тестирования и сдавать анализі в случае необходимости.

Напомним: 17 января в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 3 034 лицам, выздоровели 5 236 человек, в больницы попали 1 304 больных, умерли от осложнений коронавирусной болезни 67 человек.

За все время пандемии в Украине было выявлено 1 163 716 больных коронавирусом SARS CoV 2, из них 871 196 человек выздоровели, 20 869 человек умерли.

 
УП

Алена Рощенко, УП

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияМинздравСтепанов
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