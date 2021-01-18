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Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Понеділок, 18 січня 2021, 16:22
Навальний закликав росіян виходити на вулиці

Перебуваючи у відділку поліції та чекаючи на суд, російський опозиціонер Олексій Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці та не боятися нинішньої влади.

Джерело: Олексій Навальний у YouTube

Пряма мова: "Не бійтеся, виходьте на вулиці. Виходьте не за мене, а за себе і за своє майбутнє".

Деталі: Олексій Навальний на своєму YouTube-каналі закликав росіян виходити на вулиці, адже цього, на його думку, найбільше боїться влада РФ.

Тому що це та річ, яку не можна ігнорувати, адже це є суттю політики.

Навальний зауважує, що влада із боязні посадила його літак не в тому місці, проводить суд у відділку поліції дуже терміново, при тому нікого не пускаючи на процес і поспішаючи його завершити.

Звертаючись до співвітчизників, Олексій Навальний назвав Путіна "жабою, яка сидить на трубі" та "бункерним дідом".

Російський опозиціонер сказав, що влада боїться тих, хто не мовчить. Наголосив, що варто не мовчати, чинити спротив, виходити на вулиці. Адже, на його думку, росіяни щодня втрачають можливості, які дають їм справжнє. Щодня втрачають своє майбутнє 20 років підряд.

Навальний стверджує, що 20 років поспіль у Росії стають біднішими, країна деградує, освіта гіршає, а охорона здоров'я стає убогішою. І тільки самі росіяни можуть це зупинити.

Передісторія:

  • Навального арештували на 30 діб.
  • Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навальний затриманий за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним.

Українська правда

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Теми: РосіяНавальний
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