Навальный призвал россиян выходить на улицы

Находясь в отделении полиции і ожидании суда, российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.

Источник: Алексей Навальный в YouTube

Прямая речь: "Не бойтесь, выходите на улицы. Выходите не за меня, а за себя и за свое будущее".

Детали: Алексей Навальный на своем YouTube-канале призвал россиян выходить на улице, ведь в этом, на его мнение, больше всего боится власть РФ. Потому что это та вещь, яку нельзя игнорировать, ведь это является сутью политики.

Навальный отмечает, что власти с боязни посадила его самолет не в том месте, проводит суд в отделении полиции очень срочно, при том никого не пуская на процесс и спеша его завершить.

Обращаясь к соотечественникам, Алексей Навальный назвал Путина "жабой, сидящей на трубе" и "бункерным дедом".

Российский оппозиционер сказал, что власть боится тех, кто не молчит. Отметил, что следует не молчать, сопротивляться, выходить на улицы. Ведь, по его мнению, россияне ежедневно теряют возможности, которые дает им настоящее. Ежедневно теряют свое будущее 20 лет подряд.

Навальный утверждает, что 20 лет подряд в России становятся беднее, страна деградирует, образование ухудшается, а здравоохранение становится все более убогое. И только сами россияне могут это остановить.

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