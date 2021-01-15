“Брехливий донос”: Дубінський хоче зібрати “слуг народу” через санкції США

Народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський просить зібратися фракцію, щоб пояснити свою позицію з приводу запровадження санкцій до нього з боку США через втручання в американські вибори.

Джерело: звернення Дубінського до керівництва фракції "Слуга народу", оприлюднене у Telegram-каналі "Правда Качури"

Деталі: Дубінський заявляє, що він став жертвою "брудної провокації" опонентів, а посадові особи США – жертвами українських аферистів. За твердженням нардепа, його опоненти зробили "брехливий донос" на нього у державні установи США.

Дубінський наполягає на невідкладному засіданні фракції, оскільки цю ситуацію нібито використовують для "шантажу" президента Володимира Зеленського та його політсили.

Дубінський також анонсує пресконференцію на 18 січня з приводу санкцій.

Колега Дубінського Олександр Качура підтримав ідею засідання фракції на тему санкцій США: "Дуже цікава історія. А до того ж потрібно обговорити історію з переобранням голови делегації в ПАРЄ і те, які програмні пункти щодо поліпшення життя простих людей партія виконала".

Передісторія:

США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів. Зокрема, під санкціями нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, експомічник нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук, колишній прокурор ГПУ Костянтин Кулик, екснардеп-утікач Олександр Онищенко, а також оточення Деркача – Антон Симоненко, Андрій Теліженко, Петро Журавель.

Офіс президента анонсував певні кроки щодо притягнення до відповідальності українців, винних у втручанні в американські вибори.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що кроки і висловлювання народного депутата від СН Олександра Дубінського часто не збігалися з позицією фракції. Вона говорила, що нардепам потрібен час, щоб вивчити й обговорити ситуацію з ним.

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