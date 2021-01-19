Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Бывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета

Вторник, 19 января 2021, 11:59

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.

Источник: Макар в интервью "Радыë Свабода"

Прямая речь: "16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета. 

По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях. Можно было это сделать и в Вильнюсе, но лучше в Украине... 

По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы.

Я дал украинской стороне намного больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям угрожала бы опасность.

Мы договорились, и я пообещал, что не оглашу свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, и очень важно, чтобы эта информация никуда не попала".

Детали: По его словам, в Украине его встретили спецслужбы и обеспечили охраной 24 часа в сутки.

Также Макар утверждает, что после следственных действий в Киеве украинская сторона сообщила, что у них нет оснований не доверять ему. 

Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист плотно занимался и расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году. 

По мнению Макара, после сопоставления ряда фактов и после разговора с украинскими следователями, можно говорить и о ненависти Александра Лукашенко к Шеремету.

Экс-правоохранитель Беларуси считает, что все это вместе и могло стать причиной ликвидации Шеремета.

Также он рассказал, что публикация его аудиозаписи вызвала огромный резонанс в КГБ Беларуси.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория:

  • 4 января белорусская оппозиция передала Украинской правде записи разговоров главы Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева.
  • На записи звучат слова Зайцева, записанные скрытым устройством 11 апреля 2012 года во время инструктажа сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа" в офисе Зайцева в Минске. В частности, обсуждается способ убийства Шеремета, который в то время жил и работал в России. Ставится задача его взорвать. И сделать это так, чтобы убийство стало публичным сигналом.
  • Игорь Макар, который распространил аудиозапись, где силовики Беларуси обсуждают возможность убийства журналиста Павла Шеремета, сообщил о готовности свидетельствовать по делу Офису генерального прокурора Украины.
  • При єтом в Министерстве внутренних дел считают, что записи 2012 года, на которых якобы белорусские спецслужбы обсуждают намерение убить Шеремета взрывчаткой, соответствуют версии украинского следствия и на деле ветеранов АТО и волонтеров не отразятся.

Темы: Дело Шеремета


powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоБывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета

Нардепы предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников

УГО не пускает Тупицкого в КС, в суде пугают дестабилизацией

Регулятор одобрил снижение тарифов на распределение для 14 облгазов

Чиновнику дали 10 лет тюрьмы за взятку в полмиллиона

Из России менее 1%: Степанов рассказал, откуда в Украине ПЦР-тесты

Все новости...
Дело Шеремета
Дело Шеремета: Антоненко рассказал, что у него начали выпадать зубы
Экспертиза записей по делу Шеремета уже началась – Геращенко
"Белорусский след" в убийстве Шеремета: следственные действия возможны уже в январе - Аваков
Последние новости
12:36
В Москве на ВДНХ установят две фигуры Лаврентия Берии
12:34
В Украине больше не будут выдавать "красных" дипломов. В МОН объяснили, что будет взамен
12:28
Марченко рассказал, как Кабмин хочет изменить формат сотрудничества с МВФ
12:27
Суд не принял иск Навального к Пескову
12:20
В Израиле создали батарею для электрокаров с пятиминутной зарядкой
12:17
Видео, фотоМинус 20, но купание по графику: Кличко полез в прорубь
12:15
Глава Минфина: У нас сбалансированный бюджет и мы знаем, как финансировать дефицит
11:59
видеоБывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета
11:57
фото, видео Экс-помощник нардепа обещал работу в ОПУ за $200 тысяч
11:43
Нардепы предлагают отменить перенос рабочих дней из-за праздников
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!