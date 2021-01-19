Бывший белорусский офицер дал показания в Киеве в деле об убийстве Шеремета

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров председателя КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста.

Источник: Макар в интервью "Радыë Свабода"

Прямая речь: "16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете председателя КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.

По просьбе начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях. Можно было это сделать и в Вильнюсе, но лучше в Украине...

По моему мнению, я представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношения белорусские спецслужбы.

Я дал украинской стороне намного больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям угрожала бы опасность.

Мы договорились, и я пообещал, что не оглашу свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, и очень важно, чтобы эта информация никуда не попала".

Детали: По его словам, в Украине его встретили спецслужбы и обеспечили охраной 24 часа в сутки.

Также Макар утверждает, что после следственных действий в Киеве украинская сторона сообщила, что у них нет оснований не доверять ему.

Он заявил, что после его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит Генеральная прокуратура Украины.

Бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист плотно занимался и расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.

По мнению Макара, после сопоставления ряда фактов и после разговора с украинскими следователями, можно говорить и о ненависти Александра Лукашенко к Шеремету.

Экс-правоохранитель Беларуси считает, что все это вместе и могло стать причиной ликвидации Шеремета.

Также он рассказал, что публикация его аудиозаписи вызвала огромный резонанс в КГБ Беларуси.

Знать больше: Убийство Шеремета. Что происходит с делом, открытые вопросы и ответы

Предыстория: