Суд не прийняв позов Навального до Пєскова

Пресненський суд Москви відмовився прийняти позов політика Олексія Навального про захист честі і гідності до прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова через звинувачення у співпраці з ЦРУ.

Джерело: "МБХ медіа" з посиланням на картотеку суду

Деталі: Відзначається, що раніше суд залишив позов без руху через якісь недоліки. А тепер його статус змінився на "Повернуто", при цьому дата прийняття такого рішення зазначена як 12 січня.

Причиною повернення суд назвав статті 131 і 132 Цивільного процесуального кодексу, які регламентують форму і зміст позовної заяви, а також документи, що додаються до неї.

Що було раніше: Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння. В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин. 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.

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