Суд не прийняв позов Навального до Пєскова
Пресненський суд Москви відмовився прийняти позов політика Олексія Навального про захист честі і гідності до прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова через звинувачення у співпраці з ЦРУ.
Джерело: "МБХ медіа" з посиланням на картотеку суду
Деталі: Відзначається, що раніше суд залишив позов без руху через якісь недоліки. А тепер його статус змінився на "Повернуто", при цьому дата прийняття такого рішення зазначена як 12 січня.
Причиною повернення суд назвав статті 131 і 132 Цивільного процесуального кодексу, які регламентують форму і зміст позовної заяви, а також документи, що додаються до неї.
Що було раніше: Ввечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння. В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин. 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.
Передісторія:
- Навальний подав позов у листопаді 2020 року. У ньому він вимагав, щоб суд визнав такими, що не відповідають дійсності, слова Пєскова в коментарі ТАСС про те, що з Навальний працюють "фахівці ЦРУ".
- Крім того, в позові Навальний попросив зобов'язати Пєскова опублікувати спростування на офіційному сайті Адміністрації президента у термін не пізніше 10 днів з моменту набрання рішенням суду законної сили.