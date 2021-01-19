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Суд не принял иск Навального к Пескову

Вторник, 19 января 2021, 12:27
Фото с Facebook Навального

Пресненский суд Москвы отказался принять иск политика Алексея Навального о защите чести и достоинства к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову из-за обвинений в сотрудничестве с ЦРУ.

Источник: "МБХ медиа" со ссылкой на картотеку суда

Детали: Отмечается, что ранее суд оставил иск без движения из-за неких недостатков. А теперь его статус поменялся на "Возвращено", при этом дата принятия такого решения указана как 12 января.

Причиной возврата суд назвал статьи 131 и 132 Гражданского процессуального кодекса, которые регламентируют форму и содержание искового заявления, а также документы, прилагаемые к нему.  

Что было раньше: Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления. В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление. 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.

Предыстория:

  • Навальный подал иск в ноябре 2020 года. В нем он требовал, чтобы суд признал несоответствующими действительности слова Пескова в комментарии ТАСС о том, что с Навальным работают "специалисты ЦРУ".   
  • Кроме того, в иске Навальный попросил обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте Администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Темы: НавальныйРосcиясуд


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