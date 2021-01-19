У Кремлі заявили, що Путін не боїться Навального

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не боїться опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Медуза з посиланням на брифінг Пєскова

Пряма мова: "Це, звичайно ж, повна нісенітниця. Взагалі в цілому абсолютно не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням законів Російської Федерації. А різні твердження, що хтось когось боїться, – це абсолютна нісенітниця".

Деталі: За словами Пєскова, у ФСВП до Навального "були і залишаються претензії", оскільки "були порушені певні правила".

Він додав, що в Росії за останні 3 роки порушення правил умовного терміну мали місце близько 18 тисяч разів, і у всіх випадках застосовувалися певні заходи.

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