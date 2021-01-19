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У Кремлі заявили, що Путін не боїться Навального

Вівторок, 19 січня 2021, 11:55
У Кремлі заявили, що Путін не боїться Навального
Фото kremlin.ru

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін не боїться опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Медуза з посиланням на брифінг Пєскова 

Пряма мова: "Це, звичайно ж, повна нісенітниця. Взагалі в цілому абсолютно не потрібно якимось чином асоціювати президента з порушенням законів Російської Федерації. А різні твердження, що хтось когось боїться, – це абсолютна нісенітниця".

Деталі: За словами Пєскова, у ФСВП до Навального "були і залишаються претензії", оскільки "були порушені певні правила".

Він додав, що в Росії за останні 3 роки порушення правил умовного терміну мали місце близько 18 тисяч разів, і у всіх випадках застосовувалися певні заходи.

Пєсков запевняє, що всі ці 18 тисяч разів щодо порушників задіювали численний поліцейський супровід.

Заклики Навального виходити на вулиці, прессекретар Путіна назвав "тривожними", але запевнив, що в Кремлі не побоюються масових протестів.

Відповідаючи на питання, чи немає суперечності в тому, що Навальний не відмічався в поліції, тому що був у Берліні, куди його відпустив особисто Путін, Пєсков сказав, що "немає суперечності".

Він пояснив, що, коли Навальний був на лікуванні, то "ніяких питань ФСВП йому не задавав і проявляв абсолютну гнучкість і розуміння". А питання з'явилися вже після того, як клініка "Шаріте" визнала Навального здоровим, а він все одно не відмічався в поліції.

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння.
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засуджений за злочин.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінНавальнийРосія
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