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В Кремле заявили, что Путин не боится Навального

Вторник, 19 января 2021, 12:55
Фото kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не боится оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Медуза со ссылкой на брифинг Пескова

Прямая речь: "Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда".

Детали: По словам Пескова, у ФСИНа к Навальному "были и остаются претензии", поскольку "были нарушены определенные правила".

Он добавил, что в России за последние 3 года нарушения правил условного срока имели место около 18 тысяч раз, и во всех случаях применялись определенные меры.

Песков уверяет, что все эти 18 тысяч раз к нарушителям было задействовано многочисленное полицейское сопровождение.

Призывы Навального выходить на улицы, пресс-секретарь Путина назвал "тревожными", но заверил, что в Кремле не опасаются массовых протестов.  

Отвечая на вопрос, нет ли противоречия в том, что Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, куда его отпустил лично Путин, Песков сказал, что "нет противоречия".

Он пояснил, что, когда Навальный был на лечении, то "никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял абсолютную гибкость и понимание". А вопросы появились уже после того, как Навального клиника "Шарите" признала здоровым, а он все равно не отмечался в полиции.

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.
  • В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.

Темы: ПутинНавальныйРосcия


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