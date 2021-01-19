В Кремле заявили, что Путин не боится Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не боится оппозиционного политика Алексея Навального.

Источник: Медуза со ссылкой на брифинг Пескова

Прямая речь: "Это, конечно же, полная ерунда. Вообще в целом абсолютно не нужно каким-то образом ассоциировать президента с нарушением законов Российской Федерации. А разные утверждения, что кто-то кого-то боится, – это абсолютная ерунда".

Детали: По словам Пескова, у ФСИНа к Навальному "были и остаются претензии", поскольку "были нарушены определенные правила".

Он добавил, что в России за последние 3 года нарушения правил условного срока имели место около 18 тысяч раз, и во всех случаях применялись определенные меры.

Песков уверяет, что все эти 18 тысяч раз к нарушителям было задействовано многочисленное полицейское сопровождение.

Призывы Навального выходить на улицы, пресс-секретарь Путина назвал "тревожными", но заверил, что в Кремле не опасаются массовых протестов.

Отвечая на вопрос, нет ли противоречия в том, что Навальный не отмечался в полиции, потому что был в Берлине, куда его отпустил лично Путин, Песков сказал, что "нет противоречия".

Он пояснил, что, когда Навальный был на лечении, то "никаких вопросов ФСИН ему не задавал и проявлял абсолютную гибкость и понимание". А вопросы появились уже после того, как Навального клиника "Шарите" признала здоровым, а он все равно не отмечался в полиции.

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