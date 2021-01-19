Фігурант "газової справи" каже, що Онищенко допомагав йому в Росії тисячею доларів на місяць

Колишній ТОВ "Надра Геоцентр" Сергій Свіченко дав детективу НАБУ визнавальні покази щодо причетності до злочинів, які інкримінуються так званій злочинній організації екснардепа Олександра Онищенка.

Джерело: "Судовий репортер" з посиланням на ухвалу від 13 січня

Деталі: Свіченку повідомили підозру в участу злочинній організації та її злочинах ще у 2016 році і взяли під варту з заставою. Але у серпні 2016 змінили запобіжний на цілодобовий домашній арешт.

У лютому 2017 Свіченку призначили запобіжний у вигляді застави в сумі 20 млн грн. Після цього він перестав з’являтися на виклики детектива. Дружина підозрюваного повідомила, що наступного дня після судового засідання чоловік кудись пішов і додому не повертався. Про місце свого перебування не повідомляв ні дружину, ні близьких.

Слідчі з’ясували, що чоловік покинув територію України поза межами пунктів пропуску через державний кордон України та виїхав до Росії. Відтоді він перебував у розшуку.

12.01.2021 о 6 год. 50 хв. Свіченка затримали на кордоні в пункті пропуску "Бачівськ" Сумської області.

Чоловік підтвердив, що всі ці роки проживав у Росії і Олександр Онищенко надавав йому допомогу в розмірі 1000 доларів в місяць з лютого 2017 по грудень 2019 року.

Адвокат Свіченка заявив, що його підзахисний сам повернувся в Україну, планував це зробити ще в кінці грудня. Свіченко нібито самостійно повідомив правоохоронні органи, що повернеться.

Суду надано документи, що підтверджують наявність у підозрюваного великої кількості захворювань, зокрема онкологічного. Також захисник просив врахувати похилий вік чоловіка. Адвокат сказав, що Свіченко визнав вину, змінив свою поведінку, обіцяє виконувати всі обов’язки. Де-факто Свіченко злочинною організацією не керував, виконував лише вказівки.

Підозрюваний пояснив, що у 2017 році щодо нього було застосовано заставу у розмірі 20 млн грн, у нього таких коштів не було, що й стало причиною втечі. Він зазначив, що він надав визнавальні показання детективу щодо причетності до інкримінованих злочинів. Просив застосувати до нього нічний домашній арешт, адже хотів би працевлаштуватися.

Суд взяв чоловіка під варту із заставою 1,7 млн грн.