Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського - ЦПК
Вівторок, 19 січня 2021, 14:50
Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.
Джерело: Центр протидії корупції у Facebook
Дослівно: "Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями:
- Ухилення від сплати податків
- Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Передісторія:
- За даними "Наших грошей", Дубінський, його дружина і його мати володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями. Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів.
- У жовтні 2020 року у ЦПК повідомляли, що Дубінський не вказав в декларації за 2019 рік про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.
- Того ж місяця ЦПК звернувся до різних міжнародних організацій щодо запровадження персональних санкцій проти Дубінського
- У січні США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори США. Серед осіб, які підпадають під санкції – і Олександр Дубінський.
- Дубінський, своєю чергою, заявив, що позиватиметься до ЦПК через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього".