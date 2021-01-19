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Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського

Вівторок, 19 січня 2021, 16:50
Офіс генпрокурора відкрив справи проти Дубінського

Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на відповідь Офісу генпрокурора, Центр протидії корупції у Facebook

Дослівно ЦПК: "Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями:

  • Ухилення від сплати податків
  • Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Деталі: В Офісі генпрокурора пізніше повідомили, генпрокурор відповідно до рішення Печерського районного суду Києва 11 січня розпочав два кримінальні провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України".

Передісторія:

  • За даними "Наших грошей", Дубінський, його дружина і його мати володіють 24 квартирами загальною площею 2000 квадратних метрів, земельними ділянками площею 70 соток та 17 автомобілями. Загальна вартість майна складає 2,5 мільйони доларів.
  • У жовтні 2020 року у ЦПК повідомляли, що Дубінський не вказав в декларації за 2019 рік про свої права власності на словацьку компанію DubPro S.r.o, коли був її єдиним акціонером.
  • Того ж місяця ЦПК звернувся до різних міжнародних організацій щодо запровадження персональних санкцій проти Дубінського
  • У січні США запровадили санкції проти 7 громадян та 4 медіа України через втручання у президентські вибори США. Серед осіб, які підпадають під санкції – і Олександр Дубінський.
  • Дубінський, своєю чергою, заявив, що позиватиметься до ЦПК через "листи до Міністерства фінансів США з проханням накласти санкції проти нього".

"Українська правда" в Threads

Теми: ДубінськийОфіс генпрокурораподатки
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