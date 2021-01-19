Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження проти народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який посилається на відповідь Офісу генпрокурора, Центр протидії корупції у Facebook

Дослівно ЦПК: "Офіс Генпрокурора після звернень ЦПК нарешті розпочав проти Дубінського кримінальні провадження за двома статтями:

Ухилення від сплати податків

Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

Деталі: В Офісі генпрокурора пізніше повідомили, генпрокурор відповідно до рішення Печерського районного суду Києва 11 січня розпочав два кримінальні провадження за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень народним депутатом України".

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