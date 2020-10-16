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ЦПК домагаються міжнародних санкцій проти Дубінського

П'ятниця, 16 жовтня 2020, 15:28
ЦПК домагаються міжнародних санкцій проти Дубінського

Центр протидії корупції звернувся у різні міжнародні та українські організації щодо запровадження персональних західних санкцій проти народного депутата "Слуги народу" Олександра Дубінського. 

Джерело: колонка на "Українській правді" члена правління Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк

Дослівно: "На прикладі кейсу Олександра Дубінського детально поясню, які інструменти та правові механізми ми застосовуємо задля запровадження персональних західних санкцій. Спойлер: для кожного фігуранта маємо індивідуальний підхід, зважаючи на його досьє".

Деталі: Важливим кроком для персональних санкцій на Заході у ЦПК вважають - направлення звернень та заяв в різноманітні контрольні, правоохоронні органи та фінансові установи в Україні та за кордоном.

Зокрема, йдеться про:

1. Звернення до Офісу контролю іноземних статків Міністерства фінансів США (ОФАК – Office of Foreign Assets Control of the US Treasury).

2. Звернення до прокуратури Словаччини

Так, Дубінський приховав у своїй декларації компанію в Словаччині, єдиним власником якої був від березня 2019-го до лютого 2020-го.

3. Звернення до словацького банку

Дубінський в 2019 році мав 4278 євро на рахунку Tatra Banka a.s. У ЦПК повідомлять банку, що фінустанова обслуговує публічного діяча з України, котрий не декларує свої Словацькі статки, має необгрунтовані активи, записані на маму та дружину.

4. Звернення до українських правоохоронних та контрольних органів:

Заява в НАЗК – про порушення вимог фінансового контролю з вимогою провести повну перевірку декларації народного депутата Дубінського.

Заява в ОПУ/НАБУ – з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтями 366-1 (недостовірне декларування), 209 (легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом), 212 (ухилення від сплати податків) ККУ.

Рішення про відкриття справи проти нардепа приймає генпрокурор – заяву направили за її адресою.

Заява в ОПУ/СБУ – з вимогою відкрити кримінальне провадження щодо Дубінського за статтею 111 (державна зрада) ККУ.

У ЦПК стверджують, що діяльність Дубінського, який "виходить на пресконфренеції з агентом Кремля і надсилає листи з дезінформацією конгресменам з метою втрутитися у вибори в США", має ознаки "держзради".

5. Звернення до українських банків

Нардеп має рахунки в чотирьох українських банках – Альфа БанкПриват БанкБанк ПівденнийУніверсал Банк. У ЦПК відправили опис необґрунтованих статків Дубінського, його мами та дружини керівниками підрозділів фінмоніторингу цих банків.

За законом банки мають перевіряти джерело статків на рахунках публічних діячів з високим ризиком і членів їх родин. У разі підозрілих операцій рахунки можуть блокуватися.

Передісторія:

  • Згідно з розслідуванням "Наших Грошей" на Bihus.Info, Дубінський, його дружина і мати володіють 24-ма квартирами загальною площею 2000 кв.м, земельними ділянками площею 70 соток і 17 автомобілями. 
  • Загальна вартість майна становить 2,5 мільйона доларів.
  • Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що матеріал Bihus.info про статки Дубінського не містить підстав для корупційного розслідування.

Українська правда

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Теми: ЦПКсанкціїДубінськийСША
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