Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского - ЦПК
Вторник, 19 января 2021, 14:50
Офис генпрокурора начал уголовные производства против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.
Источник: Центр противодействия коррупции в Facebook
Дословно: "Офис генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям:
- Уклонение от уплаты налогов
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".
Предыстория:
- По данным "Наших грошей", Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
- В октябре 2020 года в ЦПК сообщали, что Дубинский не указал в декларации за 2019 о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.
- В том же месяце ЦПК обратился в различные международные организации о введении персональных санкций против Дубинского.
- В январе США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди лиц, подпадающих под санкции - и Александр Дубинский.
- Дубинский, в свою очередь, заявил, что будет судиться с ЦПК из-за "письма в Министерство финансов США с просьбой наложить санкции против него".