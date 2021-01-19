Офис генпрокурора начал уголовные производства против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: "Интерфакс-Украина", который ссылается на ответ Офиса генпрокурора, Центр противодействия коррупции в Facebook

Дословно: "Офис генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям:

Уклонение от уплаты налогов

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Детали: В Офисе генпрокурора позже сообщили, что генпрокурор согласно решению Печерского районного суда Киеве 11 января начал два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных преступлений народным депутатом Украины".

Предыстория: