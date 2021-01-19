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Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского

Вторник, 19 января 2021, 16:50
Офис генпрокурора открыл дела против Дубинского

Офис генпрокурора начал уголовные производства против народного депутата от "Слуги народа" Александра Дубинского.

Источник: "Интерфакс-Украина", который ссылается на ответ Офиса генпрокурора, Центр противодействия коррупции в Facebook

Дословно: "Офис генпрокурора после обращений ГПК наконец начал против Дубинского уголовные производства по двум статьям:

  • Уклонение от уплаты налогов
  • Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем".

Детали: В Офисе генпрокурора позже сообщили, что генпрокурор согласно решению Печерского районного суда Киеве 11 января начал два уголовных производства по факту возможного совершения уголовных преступлений народным депутатом Украины".

Предыстория:

  • По данным "Наших грошей", Дубинский, его жена и его мать обладают 24 квартирами общей площадью 2000 квадратных метров, земельными участками площадью 70 соток и 17 автомобилями. Общая стоимость имущества составляет 2,5 миллиона долларов.
  • В октябре 2020 года в ЦПК сообщали, что Дубинский не указал в декларации за 2019 о своих правах собственности на словацкую компанию DubPro S.r.o, когда был ее единственным акционером.
  • В том же месяце ЦПК обратился в различные международные организации о введении персональных санкций против Дубинского.
  • В январе США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Среди лиц, подпадающих под санкции - и Александр Дубинский.
  • Дубинский, в свою очередь, заявил, что будет судиться с ЦПК из-за "письма в Министерство финансов США с просьбой наложить санкции против него".

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Темы: ДубинскийОфис генпрокурораналоги
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