Тупицкий просит Венедиктову "правильно" вручить подозрение и обратиться к Зеленскому

Александр Тупицкий, который указом президента отстранен от должности судьи Конституционного суда, написал заявление на имя генерального прокурора Ирины Венедиктовой в котором просит законно вручить ему подозрение.

Источник: Заявление главы КС Тупицкого

Детали: В заявлении Тупицкий еще раз подчеркивает, что не считает себя подозреваемый, поскольку ему не было вручено подозрение в соответствии с законодательством. В том числе 28 декабря. Тупицкий указывает, что "прокуратурой было незаконно "приняты меры" для вручения ... сообщения о подозрении".

Также он отмечает, что отстранять судью можно было, если бы он был подозреваемым. Поэтому приказ Зеленского он называет неконституционным.

Он называет дело против него сфальсифицированным и политически мотивированным и просит Венедиктову, чтобы ему было на законных основаниях сообщено о подозрении.

Дословно: "(Прошу - ред.) обеспечить надлежащее процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве № 12013110060002990, устранить допущенные прокурорами и следователями Государственного бюро расследований нарушения...

Принять меры для надлежащего правового реагирования в отношении следователей Государственного бюро расследований и прокуроров (в том числе процессуальных руководителей), которые допустили указанные нарушения закона и служебные злоупотребления.

Обратиться к президенту Украины об отмене им Указа "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 № 607/2020, выданного на основании ходатайства исполняющего обязанности Генерального прокурора Р. М. Говды к признанию меня подозреваемым в установленном законом порядке".

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