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Бойовики планують повторний "референдум" на Донбасі

Середа, 20 січня 2021, 12:32

Ватажки непідконтрольних Києву території Донецької області заявляють, що готові провести ще один так званий "референдум" щодо майбутнього статусу регіону.

Джерело: Російське агентство "РИА Новости", яке цитує ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна

Пряма мова Пушиліна: "…Ми готові знову показати наше прагнення до тих ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році".

Передісторія:

  • У травні 2014 року на Донбасі провели так званий "референдум" про статус регіона, організованому озброєними сепаратистами.
  • На "голосування" винесли одне питання – чи підтримуєте ви акт про державну незалежність ''Донецької народної республіки'' (яка є самопроголошеною за рішенням сепаратистів). Дільниці тоді охороняли озброєні чоловіки.
  • На світовій ніхто, включно із Росією не визнав так звану "ДНР".
  • У 2018 році президент Росії Владімір Путін сказав російським дипломатам, що зробив пропозицію президенту США Дональду Трампу провести "референдум" для того, щоб вирішити конфлікт на Сході України.
  • Наразі вирішенням конфлікту на Донбасі займаються у Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) і у Норманському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).

Теми: ДонбасООСРосіясепаратизм


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