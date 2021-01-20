Бойовики планують повторний "референдум" на Донбасі

Ватажки непідконтрольних Києву території Донецької області заявляють, що готові провести ще один так званий "референдум" щодо майбутнього статусу регіону.

Джерело: Російське агентство "РИА Новости", яке цитує ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна

Пряма мова Пушиліна: "…Ми готові знову показати наше прагнення до тих ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році".

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