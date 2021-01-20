Бойовики планують повторний "референдум" на Донбасі
Середа, 20 січня 2021, 11:32
Ватажки непідконтрольних Києву території Донецької області заявляють, що готові провести ще один так званий "референдум" щодо майбутнього статусу регіону.
Джерело: Російське агентство "РИА Новости", яке цитує ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна
Пряма мова Пушиліна: "…Ми готові знову показати наше прагнення до тих ідеалів і цінностей, заради захисту яких народ виходив на вулиці в 2014 році".
Передісторія:
- У травні 2014 року на Донбасі провели так званий "референдум" про статус регіона, організованому озброєними сепаратистами.
- На "голосування" винесли одне питання – чи підтримуєте ви акт про державну незалежність ''Донецької народної республіки'' (яка є самопроголошеною за рішенням сепаратистів). Дільниці тоді охороняли озброєні чоловіки.
- На світовій ніхто, включно із Росією не визнав так звану "ДНР".
- У 2018 році президент Росії Владімір Путін сказав російським дипломатам, що зробив пропозицію президенту США Дональду Трампу провести "референдум" для того, щоб вирішити конфлікт на Сході України.
- Наразі вирішенням конфлікту на Донбасі займаються у Тристоронній контактній групі (Україна, Росія, ОБСЄ) і у Норманському форматі (Україна, Росія, Франція, Німеччина).