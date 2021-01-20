Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе

Главари неподконтрольных Киеву территории Донецкой области заявляют, что готовы провести еще один так называемый "референдум" относительно будущего статуса региона.

Источник: Российское агентство "РИА Новости", которое цитирует главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина

Прямая речь Пушилина: "...Мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году".

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