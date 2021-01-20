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Боевики планируют повторный "референдум" на Донбассе

Среда, 20 января 2021, 12:32

Главари неподконтрольных Киеву территории Донецкой области заявляют, что готовы провести еще один так называемый "референдум" относительно будущего статуса региона.

Источник: Российское агентство "РИА Новости", которое цитирует главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина

Прямая речь Пушилина: "...Мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году".

Предыстория:

  • В мае 2014 года на Донбассе провели так называемый "референдум" о статусе региона, организованном вооруженными сепаратистами.
  • На "голосование" вынесли один вопрос - поддерживаете ли вы акт о государственной независимости "Донецкой народной республики" (которая является самопровозглашенной по решению сепаратистов). Участки тогда охраняли вооруженные мужчины.
  • На мировом уровне никто, включая Россию не признал так называемую "ДНР".
  • В 2018 году президент России Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал предложение президенту США Дональду Трампу провести "референдум" для того, чтобы решить конфликт на востоке Украины.
  • Сейчас решением конфликта на Донбассе занимаются в Трехсторонний контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) и в Норманнской формате (Украина, Россия, Франция, Германия).

Темы: ДонбассООСРосcиясепаратизм


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