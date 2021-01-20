РФ передає заручників Медведчуку, це удар по Нормандському формату й ТКГ – МЗС

У міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Путіна Віктору Медведчуку, полонених з тимчасово окупованих територій грубо і відверто порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань.

Джерело: пресслужба МЗС

Деталі: Міністерство відреагувало на передачу бойовиками 9 полонених.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що людей планують передати "через посередника" 20 або 21 січня.

МЗС вимагає від Росії дотримання усіх домовленостей, досягнутих у Нормандському форматі.

Дослівно: "Цей крок РФ є ударом по Нормандському формату та Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу із забезпечення звільнення утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб.

Свідоме нівелювання Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнень є особливо показовим та цинічним у день візиту до України чинної голови ОБСЄ, міністерки закордонних справ Швеції Анн Лінде.

Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України, а також звільнення всіх утримуваних у зв‘язку з конфліктом осіб".

Передісторія: 20 січня Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

Раніше повідомлялося, що спецслужби займуться перевіркою тих осіб, яких підконтрольні Росії бойовики зібрались "повертати" Україні за посередництва кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.