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РФ передает заложников Медведчуку, это удар по нормандскому формату и ТКГ – МИД

Среда, 20 января 2021, 19:10

В министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Путина Виктора Медведчука, пленных с временно оккупированных территорий грубо и откровенно нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Министерство отреагировало на передачу боевиками 9 пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что людей планируют передать "через посредника" 20 или 21 января.

МИД требует от России соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Дословно: "Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей.

Сознательное нивелирования Россией роли ОБСЕ в вопросе увольнений особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождение всех находящихся в связи с конфликтом лиц".

Предыстория: Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Спецслужбы займутся проверкой лиц, которых подконтрольных России боевики собрались "возвращать" Украине при посредничестве кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Украинская правда
Темы: МИДнормандский форматТКГРосcияМедведчук


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