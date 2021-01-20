Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ передает заложников Медведчуку, это удар по нормандскому формату и ТКГ – МИД

Среда, 20 января 2021, 18:10
РФ передает заложников Медведчуку, это удар по нормандскому формату и ТКГ – МИД

В министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Путина Виктора Медведчука, пленных с временно оккупированных территорий грубо и откровенно нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

Источник: пресс-служба МИД

Детали: Министерство отреагировало на передачу боевиками 9 пленных.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что людей планируют передать "через посредника" 20 или 21 января.

МИД требует от России соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате.

Дословно: "Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей.

Сознательное нивелирования Россией роли ОБСЕ в вопросе увольнений особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандском формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождение всех находящихся в связи с конфликтом лиц".

Предыстория: Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

Спецслужбы займутся проверкой лиц, которых подконтрольных России боевики собрались "возвращать" Украине при посредничестве кума Путина и лидера "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДнормандский форматТКГРосcияМедведчук
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Черновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
Все новости...
Реклама: