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На комерційному ринку вакцина від COVID-19 з'явиться до літа – Степанов

Четвер, 21 січня 2021, 10:13
На комерційному ринку вакцина від COVID-19 з'явиться до літа – Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прогнозує, що на комерційному ринку легальна вакцина від COVID-19 з'явиться до літа.

Джерело: Степанов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини".

Деталі: За його словами, національний план вакцинації від COVID-19 передбачає, що всі громадяни України будуть вакциновані за державний рахунок.

Степанов додав, що цей план складається з п'яти етапів.

Почнуть вакцинацію з медичних працівників, літніх людей і тих, хто знаходиться в групі ризику.

З кожним етапом вакцинації охоплення людей зростатиме.

Міністр повідомив, що на п'ятому етапі планують вакцинувати людей, які не потрапляють в групу ризику ні за віковою, ні з професійного показниками і не мають супутніх захворювань.

Вакцинувати людей з п'ятої групи будуть в кінці 2021 - початку 2022 року.

Якщо людина бажає вакцинуватися раніше, то вона зможе придбати вакцину на комерційному ринку.

Нагадаємо:

  • Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні можна буде придбати вакцину від коронавірусу COVID-19 на комерційній основі і вакцинуватися самостійно.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі - динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019СтепановУкраїна
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