На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится к лету – Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.
Источник: Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины".
Детали: По его словам, национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет.
Степанов добавил, что этот план состоит из пяти этапов.
Начнут вакцинацию с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска.
С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти.
Министр сообщил, что на пятом этапе планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний.
Вакцинировать людей из пятой группы будут в конце 2021 в начале 2022 года.
Если человек желает вакцинироваться раньше, то он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.
Напомним:
- Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине можно будет приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.