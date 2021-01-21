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На коммерческом рынке вакцина от COVID-19 появится к лету – Степанов

Четверг, 21 января 2021, 11:13

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету.

Источник: Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины".

Детали: По его словам, национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет.

Степанов добавил, что этот план состоит из пяти этапов.

Начнут вакцинацию с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска.

С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти.

Министр сообщил, что на пятом этапе планируют вакцинировать людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний.

Вакцинировать людей из пятой группы будут в конце 2021 в начале 2022 года.

Если человек желает вакцинироваться раньше, то он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке.

Напомним: 

  • Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине можно будет приобрести вакцину от коронавируса COVID-19 на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019СтепановУкраина


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