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Бойовики відправили Медведчуку кількох “помилуваних” через Ростов і Мінськ

Четвер, 21 січня 2021, 13:57
Восточная правозащитная группа

Ватажки ОРДЛО 20 січня відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь, 21 січня їх планували відправити з Росії в Білорусь, звідки їх має забрати лідер ОПЗЖ і кум російського президента Віктор Медведчук.

Джерело: Східна правозахисна група та сайт політсили Медведчука "Український вибір"

Дослівно: "Сьогодні вони доставлені в РФ, із Мінська їх мав забрати опозиційний народний депутат України на своєму літаку. До Мінська їх теж мали доставити літаком із м.Ростов.

Для того, щоб не спростовувати заявлену вчора ЗМІ кількість звільнених людей, дану інформацію ми розголошувати не будемо. Торги йшли з понеділка і так званий омбудсмен "ЛНР" намагалася пролобіювати двох людей у цей список, тому процес затягнувся на один день".

Деталі: Раніше звучала інформація про звільнення 9 полонених, проте Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івану Баканова згадує 4-х осіб.

Медведчук пропонував Баканову вивезти на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Майорськ" 4 громадян України: Довгаль Світлану Анатоліївну, Стаценко Наталю Олександрівну, Котенко Катерину Миколаївну та Савченко Наталію Яківну.

Медведчук посилався на звернення до нього представниці ОРДО Наталі Никонорової та представника ОРЛО Владислав Дейнего: нібито вони вирішили передати через нього Україні громадян, які перебували у місцях позбавлення волі.

Лідер ОПЗЖ просив голову СБУ про сприяння, апелюючи до своїх повноважень нардепа "реалізувати представницькі функції українського народу" і діяти на захист інтересів українських громадян.

За інформацією джерел Східної правозахисної групи, з ОРДО об 11.45 середи через пункт пропуску "Ізварине" за напрямом Донецьк - Матвіїв Курган - Ростов пройшов зі спеціальним супроводом спецконвой із представниками НЗФ "ДНР" і з людьми, яких помилував голова т.зв. "ДНР" Денис Пушилін.

З ОРЛО о 13.15 середи через пункт пропуску "Ізварине" у напрямку Луганськ - Новошахтинськ - Ростов пройшов зі спецсупроводом спецконвой із представниками НЗФ "ЛНР" і з людьми, яких помилував голова т.  зв. "ЛНР" Леонід Пасічник.

За даними правозахисників, розглядали два маршрути. Якби президент України й СБУ дали згоду, то людей могли передати на КПВВ "Майорськ". Але був і запасний маршрут. Його і задіяли.

За даними джерел, вранці у Медведчука були проблеми з вильотом – але яка ситуація тепер, невідомо.

Мобільний зв'язок родичів із помилуваними перервався з 20 січня. Родичам повідомили, що їхні близькі вже помилувані і перебувають на волі.

Передісторія: 

  • Східна правозахисна група зазначає, що першу інформацію про процес звільнення заявляли ще в минулу неділю.
  • У середу 20 січня омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" 9 незаконно утримуваних осіб.
  • У Міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених із окупованих територій порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань у рамках "мінського" й "нормандського" форматів. 
  • У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

УП, доповнено
Теми: полоненіДонбасОРДЛОРосіяМедведчук


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