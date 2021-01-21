Ватажки ОРДЛО 20 січня відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь, 21 січня їх планували відправити з Росії в Білорусь, звідки їх має забрати лідер ОПЗЖ і кум російського президента Віктор Медведчук.

Джерело: Східна правозахисна група, сайт політсили Медведчука "Український вибір", уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова

Дослівно: "Сьогодні вони доставлені в РФ, із Мінська їх мав забрати опозиційний народний депутат України на своєму літаку. До Мінська їх теж мали доставити літаком із м. Ростов.

Кількість. Для того, щоб не спростовувати заявлену вчора ЗМІ кількість звільнених людей, дану інформацію ми розголошувати не будемо. Торги йшли з понеділка і так званий омбудсмен "ЛНР" намагалася пролобіювати двох людей у цей список, тому процес затягнувся на один день".

Деталі: Раніше звучала інформація про звільнення 9 полонених, проте Віктор Медведчук у листі до голови Служби безпеки України Івана Баканова згадує 4-х осіб.

Медведчук 20 січня пропонував Баканову вивезти на підконтрольну Україні територію через КПВВ "Майорськ" 4 громадян України: Довгаль Світлану Анатоліївну, Стаценко Наталю Олександрівну, Котенко Катерину Миколаївну та Савченко Наталію Яківну.

Медведчук посилався на звернення до нього представниці ОРДО Наталі Никонорової та представника ОРЛО Владислав Дейнего від 15 січня: нібито вони вирішили передати через нього Україні громадян, які перебували у місцях позбавлення волі.

Лідер ОПЗЖ просив голову СБУ про сприяння, апелюючи до своїх повноважень нардепа "реалізувати представницькі функції українського народу" і діяти на захист інтересів українських громадян.

За даними "Східної правозахисної групи", розглядали два маршрути. Якби президент України й СБУ дали згоду, то людей могли передати на КПВВ "Майорськ". Але був і запасний маршрут.

За інформацією джерел правозахисників, з ОРДО ще в середу об 11:45 через пункт пропуску "Ізварине" за напрямом Донецьк - Матвіїв Курган - Ростов пройшов зі спеціальним супроводом спецконвой із представниками НЗФ "ДНР" і з людьми, яких помилував голова т.зв. "ДНР" Денис Пушилін.

З ОРЛО о 13:15 середи через пункт пропуску "Ізварине" у напрямку Луганськ - Новошахтинськ - Ростов пройшов зі спецсупроводом спецконвой із представниками НЗФ "ЛНР" і з людьми, яких помилував голова т. зв. "ЛНР" Леонід Пасічник.

Однак українська омбудсмен Людмила Денісова о 14:44 четверга зазначає, що інформація щодо односторонньої передачі з ОРДЛО громадян України і їхньої кількості "постійно змінюється" і "на цю годину місце перебування наших співгромадян невідоме".

Вона підтвердила інформацію про два маршрути, за якими може відбутися передача: через КПВВ "Майорське" та за через Ростов-на-Дону і Мінськ до Києва.

За даними джерел, вранці у Медведчука були проблеми з вильотом – але яка ситуація тепер, невідомо.

Мобільний зв'язок родичів із помилуваними перервався з 20 січня. Родичам повідомили, що їхні близькі вже помилувані і перебувають на волі.

Передісторія: