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Росія та Медведчук використовують полонених у політичних інтересах – ТКГ

Середа, 20 січня 2021, 20:08

У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та народний депутат та кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Джерело: ТКГ у Telegram

Дослівно: З цією метою вони планують завезти до України через Білорусь з Росії декількох осіб, які утримувалися на тимчасово окупованій території України.

Хто ці особи, чи були вони верифіковані у списках на звільнення, які обговорювалися в рамках Тристоронньої контактної групи, в якому стані ці особи – поки невідомо.

Така активність РФ, її намагання використати Медведчука, є демонстративним кроком, який підважує процедури та практики, які реалізовуються в рамках діяльності Тристоронньої контактної групи.

Згідно із державними процедурами, цих осіб після перетину кордону України доведеться помістити в обсервацію та провести через повну перевірку спеціальних служб – фактично, Кремль та Медведчук підставляють цих людей під додаткове навантаження, намагаючись вивезти їх в обхід офіційної процедури звільнення через майданчик ТКГ.

Глибоко аморальна спроба використати долі людей, які утримувалися на окупованій території з політичною та іміджевою метою ще раз демонструє усім, що Медведчук є неадекватною званню українського громадянина особою, а Росія – не здатною дотримуватись на цьому етапі елементарних процедур і практик, за які сама взяла на себе відповідальність.

Деталі: У ТКГ запевняють, що керівництво держави та українські спецслужби нададуть відповідну оцінку цьому "звільненню". Також вони чекають реакції міжнародних партнерів.

Передісторія: 20 січня Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

У міністерстві закордонних справ заявили, що рішення Росії передати не Україні, а Медведчуку полонених грубо і відверто порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань. 

Раніше повідомлялося, що спецслужби займуться перевіркою тих осіб, яких підконтрольні Росії бойовики зібрались "повертати" Україні за посередництва кума Путіна та лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука. 

Українська правда
Теми: ТКГполоненіМедведчукРосія


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