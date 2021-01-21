Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, 21 января их планировали отправить из России в Беларусь, откуда их должен забрать лидер ОПЗЖ и кум российского президента Виктор Медведчук.

Источник: Восточная правозащитная группа

Дословно: "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был забрать оппозиционный народный депутат Украины на своем самолете. В Минск их тоже должны были доставить самолетом из г. Ростов.

Для того, чтобы не опровергать заявленную вчера СМИ количество освобождённых людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день".

Детали: По информации источников Восточной правозащитной группы, из ОРДО в 11.45 среды через пункт пропуска "Изварино" по направлению Донецк - Матвеев Курган - Ростов проследовал со специальным сопровождением спецконвой с представителями НВФ "ДНР" и с людьми, которых помиловал глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин.

Из ОРЛО в 13.15 среды через пункт пропуска "Изварино" по направлению Луганск - Новошахтинск - Ростов проследовал со спецсопровождением спецконвой с представителями НВФ "ЛНР" и с людьми, которых помиловал глава т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

По данным правозащитников, рассматривали два маршрута. Если бы президент Украины и СБУ дали согласие, то людей могли передать на КПВВ "Майорск". Но был и запасной маршрут. Его и задействовали.

По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом – но как ситуация обстоит теперь, неизвестно.

Мобильная связь родственников с помилованными прервана с 20 января. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе.

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