Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" через Ростов и Минск 

Четверг, 21 января 2021, 13:57
Восточная правозащитная группа

Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, 21 января их планировали отправить из России в Беларусь, откуда их должен забрать лидер ОПЗЖ и кум российского президента Виктор Медведчук. 

Источник: Восточная правозащитная группа

Дословно: "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был забрать оппозиционный народный депутат Украины на своем самолете. В Минск их тоже должны были доставить самолетом из г. Ростов.

Для того, чтобы не опровергать заявленную вчера СМИ количество освобождённых людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день".

Детали:  По информации источников Восточной правозащитной группы, из ОРДО в 11.45 среды через пункт пропуска "Изварино" по направлению Донецк - Матвеев Курган - Ростов проследовал со специальным сопровождением спецконвой с представителями НВФ "ДНР" и с людьми, которых помиловал глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин.

Из ОРЛО в 13.15 среды через пункт пропуска "Изварино" по направлению Луганск - Новошахтинск - Ростов проследовал со спецсопровождением спецконвой с представителями НВФ "ЛНР" и с людьми, которых помиловал глава т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

По данным правозащитников, рассматривали два маршрута. Если бы президент Украины и СБУ дали согласие, то людей могли передать на КПВВ "Майорск". Но был и запасной маршрут. Его и задействовали. 

По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом – но как ситуация обстоит теперь, неизвестно. 

Мобильная связь родственников с помилованными прервана с 20 января. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе.

Предыстория:

  • Восточная правозащитная группа отмечает, что первую информацию о процессе освобождения заявляли еще в минувшее воскресенье.
  • В среду 20 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
  • В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
  • В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Темы: пленныеДонбассОРДЛОРосcияМедведчук


powered by lun.ua
Главное сегодня

ЕСПЧ обвинил власть Януковича в многочисленных нарушениях прав человека во время Майдана

видеоКабмин уволил Немилостивого, который ездил навеселе и грубил патрульным

Пьяные выходки: Немилостивый толкал патрульных и кричал, что он замминистра

Эпидемия: 241 украинец умер от COVID за сутки, новых больных 5,6 тысячи

Байден возвращает США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Зеленский предостерегает Шмыгаля и Разумкова относительно скандального законопроекта о локализации

Все новости...
пленные
Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ
Боевики передадут Украине девять пленных – Денисова
Зеленский объяснил, что мешало освобождению украинских пленников в Сирии
Последние новости
14:15
"Аркада": Ликвидационную массу банка оценили в 1,3 миллиарда
14:13
Агрохолдинг Бахматюка заявил об остановке 37 предприятий из-за "личной войны" Сытника
14:13
Комиссар Совета Европы: арест Навального противоречит международным обязательствам России
13:57
Боевики отправили Медведчуку нескольких пленных через Ростов и Минск 
13:49
ЕСПЧ вынес решение в 10-летнем деле о цене участка в Межигорье
13:36
Активисту Шария принесли повестку в СБУ
13:28
Гибель работника администрации Порошенко: нападавший получил 8 лет тюрьмы
13:13
После принятия закона трансформация "Укроборонпрома" может занять до года
13:11
Олигарх Фукс: "Сегодня власть не кошмарит бизнес"
13:08
Заместитель главы РГА в Днепропетровской области присвоил 4,3 млн – полиция
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!