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Боевики отправили Медведчуку нескольких "помилованных" – правозащитники

Четверг, 21 января 2021, 12:57
Боевики отправили Медведчуку нескольких помилованных – правозащитники
Восточная правозащитная группа

Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, 21 января их планировали отправить из России в Беларусь, откуда их должен забрать лидер ОПЗЖ и кум российского президента Виктор Медведчук. 

Источник: Восточная правозащитная группа, сайт политсилы Медведчука "Украинский выбор", уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова

Дословно: "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был забрать оппозиционный народный депутат Украины на своем самолете. В Минск их тоже должны были доставить самолетом из г. Ростов.

Количество. Для того, чтобы не опровергать заявленное вчера СМИ количество освобождённых людей, данную информацию мы разглашать не будем. Торги шли с понедельника и так называемый омбудсмен "ЛНР" пыталась пролоббировать двух людей в этот список, поэтому процесс затянулся на один день".

Детали: Ранее звучала информация об освобождении 9 пленных, однако Виктор Медведчук в письме к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову упоминает 4-х человек.

Медведчук 20 января предлагал Баканову вывезти на подконтрольную Украине территорию через КПВВ "Майорск" 4 граждан Украины: Довгаль Светлану Анатольевну, Стаценко Наталью Александровну, Котенко Екатерину Николаевну и Савченко Наталью Яковлевну. 

Медведчук ссылался на обращение к нему представительницы ОРДО Натальи Никоноровой и представителя ОРЛО Владислав Дейнего от 15 января: якобы они решили передать через него Украине граждан, находящихся в местах лишения свободы.

Лидер ОПЗЖ просил главу СБУ о содействии, апеллируя к своим полномочиям нардепа "реализовать представительские функции украинского народа" и действовать в защиту интересов украинских граждан. 

По данным "Восточной правозащитной группы", рассматривали два маршрута. Если бы президент Украины и СБУ дали согласие, то людей могли передать на КПВВ "Майорск". Но был и запасной маршрут. 

По информации источников правозащитников, из ОРДО еще в среду в 11:45 через пункт пропуска "Изварино" по направлению Донецк - Матвеев Курган - Ростов проследовал со специальным сопровождением спецконвой с представителями НВФ "ДНР" и с людьми, которых помиловал глава т.н. "ДНР" Денис Пушилин.

Из ОРЛО в 13:15 среды через пункт пропуска "Изварино" по направлению Луганск - Новошахтинск - Ростов проследовал со спецсопровождением спецконвой с представителями НВФ "ЛНР" и с людьми, которых помиловал глава т. н. "ЛНР" Леонид Пасечник.

Однако украинский омбудсмен Людмила Денисова в 14:44 четверга отмечает, что информация об односторонней передаче из ОРДЛО граждан Украины и их количестве "постоянно меняется" и "на это время место пребывания наших сограждан неизвестно".

Она подтвердила информацию о двух маршрутах, по которым может произойти передача: через КПВВ "Майорск" и через Ростов-на-Дону и Минск в Киев.

По данным источников, утром у Медведчука были проблемы с вылетом – но как ситуация обстоит теперь, неизвестно. 

Мобильная связь родственников с помилованными прервалась с 20 января. Родственникам сообщили, что их близкие уже помилованы и находятся на свободе.

Предыстория:

  • "Восточная правозащитная группа" отмечает, что первая информация о процессе освобождения появилась еще в минувшее воскресенье.
  • В среду 20 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
  • В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
  • В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

УП, обновлено

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Темы: пленныеДонбассОРДЛОРосcияМедведчук
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