Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Четвер, 21 січня 2021, 17:33

Через пожежу в будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, власницю пансіонату готуються затримати.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує сайт МВС

Пряма мова: "Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату.

Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують".

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

Аваков пообіцяв встановити остаточні причини цієї трагедії у найкоротші терміни.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.

Українська правда
Теми: пожежаХарків


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Джима виграла першу медаль для збірної України з біатлону в сезоні

фото, відеоВнаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові загинули 15 осіб

КС Молдови визнав незаконним особливий статус російської мови

ОновленоСБУ прийшла в головний офіс Київводоканалу - на хабарі піймали посадовця

НБУ зберіг облікову ставку 6% та очікує високу інфляцію у 2021 році

Усі новини...
пожежа
Через трагедію в Харкові Шмигаль скликає уряд
Офіс генпрокурора назвав попередню причину пожежі в будинку для літніх людей
Зеленський відреагував на пожежу у Харкові і дав доручення Авакову 
Останні новини
18:02
фотоУкраїнські моряки незаконно працювали в портах окупованого Криму – СБУ
17:53
Європарламент закликав ввести нові санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2" за Навального
17:35
Закриття міжбанку: гривня послабилась до євро
17:33
Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю
17:25
Мітинги за Навального: у Росії оштрафують майже всі соцмережі
17:24
"Укрзалізниця" у 2020 році купила 28 пасажирських вагонів
17:22
Україна ініціювала у ПАРЄ дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму
17:17
НБУ планує зберегти обсяг міжнародних резервів завдяки фінансуванню від МВФ
17:12
Через трагедію в Харкові Шмигаль скликає уряд
17:10
Суд розблокував чергову перешкоду на шляху приватизації "Центренерго"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!