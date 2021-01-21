Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Через пожежу в будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, власницю пансіонату готуються затримати.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує сайт МВС

Пряма мова: "Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату.

Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують".

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

Аваков пообіцяв встановити остаточні причини цієї трагедії у найкоротші терміни.

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