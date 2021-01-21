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Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Четвер, 21 січня 2021, 16:33
Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Через пожежу в будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження, власницю пансіонату готуються затримати.

Джерело: міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, якого цитує сайт МВС

Пряма мова: "Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу - "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату.

Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції. Також правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, в ході яких допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують".

Міністр внутрішніх справ зазначив, що наразі відомо про загибель 15 людей, ще 5 перебувають у лікарні.

Аваков пообіцяв встановити остаточні причини цієї трагедії у найкоротші терміни.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.

Українська правда

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Теми: пожежаХарків
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