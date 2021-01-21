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Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Четверг, 21 января 2021, 16:33
Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Из-за пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство, владелицу пансионата готовятся задержать.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует сайт МВД

Прямая речь: "Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса -" Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата.

Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который также будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают".

Министр внутренних дел отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

Аваков пообещал установить окончательные причины этой трагедии в кратчайшие сроки.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.

Украинская правда
Темы: пожарХарьков
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