Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Из-за пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове полиция открыла уголовное производство, владелицу пансионата готовятся задержать.

Источник: министр внутренних дел Арсен Аваков, которого цитирует сайт МВД

Прямая речь: "Полиция открыла уголовное производство по статье 270 Уголовного кодекса -" Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата.

Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который также будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают".

Министр внутренних дел отметил, что пока известно о гибели 15 человек, еще 5 находятся в больнице.

Аваков пообещал установить окончательные причины этой трагедии в кратчайшие сроки.

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