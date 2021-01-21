Харьковский пансионат, где погибли 15 человек, работал без документов - ОГА
Четверг, 21 января 2021, 18:19
Харьковский частный пансионат для пожилых людей "Золотое время", где возник пожар и погибли 15 человек, не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.
Источник: директор департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, которого цитирует Укринформ
Прямая речь Шпараги: "Такой структуры, такого учреждения в одном реестре Украины не существует. Кто и для чего собрал этих людей в одном месте, нам неизвестно. Это надо выяснить. Нет никаких данных, сколько там вообще находилось людей.
Сейчас принимаем меры, чтобы расселить уцелевших в интернатные учреждения области".
Предыстория:
- 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, вспыхнул пожар. Сейчас он локализован. Погибли 15 человек, еще 11 - пострадали.
- По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
- Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство - по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову взять уголовное дело под личный контроль.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина.
Украинская правда