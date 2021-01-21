Харьковский пансионат, где погибли 15 человек, работал без документов - ОГА

Харьковский частный пансионат для пожилых людей "Золотое время", где возник пожар и погибли 15 человек, не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.

Источник: директор департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Шпараги: "Такой структуры, такого учреждения в одном реестре Украины не существует. Кто и для чего собрал этих людей в одном месте, нам неизвестно. Это надо выяснить. Нет никаких данных, сколько там вообще находилось людей.

Сейчас принимаем меры, чтобы расселить уцелевших в интернатные учреждения области".

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