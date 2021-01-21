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Харьковский пансионат, где погибли 15 человек, работал без документов - ОГА

Четверг, 21 января 2021, 17:19
Харьковский пансионат, где погибли 15 человек, работал без документов - ОГА

Харьковский частный пансионат для пожилых людей "Золотое время", где возник пожар и погибли 15 человек, не существует ни в одном реестре и работал без разрешительных документов.

Источник: директор департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, которого цитирует Укринформ

Прямая речь Шпараги: "Такой структуры, такого учреждения в одном реестре Украины не существует. Кто и для чего собрал этих людей в одном месте, нам неизвестно. Это надо выяснить. Нет никаких данных, сколько там вообще находилось людей.

Сейчас принимаем меры, чтобы расселить уцелевших в интернатные учреждения области".

Предыстория:

  • 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, вспыхнул пожар. Сейчас он локализован. Погибли 15 человек, еще 11 - пострадали.
  • По данным Офиса генпрокурора, предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
  • Харьковская областная прокуратура начала уголовное производство - по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову взять уголовное дело под личный контроль.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание Кабмина.

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Темы: Харьковпожар
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