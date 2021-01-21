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Передача полонених з ОРДЛО Медведчуку зупинена – Кравчук

Четвер, 21 січня 2021, 20:48
Передача полонених з ОРДЛО Медведчуку зупинена – Кравчук

Процес передачі полонених громадян України голові політради партії "Опозиційна платформа - За життя" народному депутатові Віктору Медведчуку зупинений, оскільки літак з ними не вилетів з ОРДЛО.

Джерело: глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук в ефірі "5 каналу", "Ґрати"

Пряма мова Кравчука: "Це питання вже зупинилося, і дуже просто. Той літак, який мав привезти людей, не вилетів. Не тому, що немає палива чи ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить у літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру?

Це ж не просто подорож на конях - це дуже далека, причому міждержавна дорога. Спочатку вони летять із Донецька до Ростова-на-Дону, потім із Ростова-на-Дону до Мінська, а потім із Мінська в Україну. Це вже нездійсненне питання".

Деталі: Видання "Ґрати" повідомляє, що представники "ДНР" і "ЛНР" заявили, що готові передати Україні чотирьох полонянок.  Самопроголошені "республіки" хочуть віддати їх не офіційній владі, а особисто Медведчуку.

Передісторія: 

  • "Східна правозахисна група" зазначає, що перша інформація про процес звільнення з'явилася ще в минулу неділю.
  • У середу 20 січня омбудсмен Людмила Денісоваповідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" 9 незаконно утримуваних осіб.
  • У Міністерстві закордонних справзаявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Володимира Путіна Віктору Медведчуку полонених із окупованих територій порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань у рамках "мінського" й "нормандського" форматів. 
  • У Тристоронній контактній групі заявили, що Російська Федерація та Віктор Медведчук намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

21 січня правозахисники повідомили, що ватажки ОРДЛО відпустили для передачі в Україну кількох людей, помилуваних заздалегідь.

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукМедведчукполоненіокупація
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