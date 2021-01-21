Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Четверг, 21 января 2021, 21:48

Процесс передачи пленных граждан Украины главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народному депутату Виктору Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел с ОРДЛО.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "5 канала", "Ґрати"

Прямая речь Кравчука: "Этот вопрос уже остановился, и очень просто.  Тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел.  Не потому, что нет топлива или еще чего-то.  Возникает простой вопрос: кто летит в самолете?  Эти люди имеют паспорта?  Они внесены в соответствующий реестр?

Это же не просто путешествие на лошадях - это очень далеко, причем межгосударственная дорога.  Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину.  Это уже невыполнимый вопрос".

Детали: Издание "Ґрати" сообщает, что представители "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы передать Украине четырех пленниц. Самопровозглашенные "республики" хотят отдать их не официальным властям, а лично Медведчуку.

Предыстория:

  • "Восточная правозащитная группа" отмечает, что первая информация о процессе освобождения появилась еще в минувшее воскресенье.
  • В среду 20 января омбудсмен Людмила Денисовасообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
  • В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
  • В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Темы: КравчукМедведчукпленныеоккупация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану

Прокурор САП во второй раз закрыл дело "Роттердам+" – НАБУ

В Украине проверят все дома престарелых после трагедии в Харькове

Пожар в Харькове: полиция задержала управляющего пансионата, у дома владелицы выставлен наряд

Джима выиграла первую медаль для сборной Украины по биатлону в сезоне

фото, видеоВ результате пожара в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек

Все новости...
Кравчук
"Ставь, а то задушу". 6 дней августа, когда появилась Украина
Россия проигнорировала заседание ТКГ
Комитет Рады вызвал Кравчука отчитаться о "выборах в Донбассе"
Последние новости
21:48
видеоПередача пленных для Медведчука остановлена – Кравчук
21:35
В Укрфинжилье рассказали, под какой процент украинцы смогут взять ипотеку
21:28
Новости 21 января: пожар в доме престарелых, решение ЕСПЧ по Майдану
21:21
Байден хочет продлить на 5 лет ядерный договор с РФ - СМИ
21:12
Какие отрасли окончили 2020 год "в плюсе" – исследование
21:03
Обвинительное заключение по импичменту Трампа могут передать в Сенат 22 января - СМИ
20:50
Гривня продолжает снижаться к доллару и евро
20:37
ЕС в письме к Зеленскому пообещал солидарность Украине по COVID-вакцине
20:22
В Минцифры рассказали, какие услуги появятся в "Дії" в 2021 году
20:08
В Британии уже почти 5 млн человек получили первую дозу вакцины
Все новости...