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Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Четверг, 21 января 2021, 20:48
Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук

Процесс передачи пленных граждан Украины главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народному депутату Виктору Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел с ОРДЛО.

Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "5 канала", "Ґрати"

Прямая речь Кравчука: "Этот вопрос уже остановился, и очень просто.  Тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел.  Не потому, что нет топлива или еще чего-то.  Возникает простой вопрос: кто летит в самолете?  Эти люди имеют паспорта?  Они внесены в соответствующий реестр?

Это же не просто путешествие на лошадях - это очень далеко, причем межгосударственная дорога.  Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину.  Это уже невыполнимый вопрос".

Детали: Издание "Ґрати" сообщает, что представители "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы передать Украине четырех пленниц. Самопровозглашенные "республики" хотят отдать их не официальным властям, а лично Медведчуку.

Предыстория:

  • "Восточная правозащитная группа" отмечает, что первая информация о процессе освобождения появилась еще в минувшее воскресенье.
  • В среду 20 января омбудсмен Людмила Денисовасообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
  • В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
  • В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КравчукМедведчукпленныеоккупация
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