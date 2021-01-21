Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
Процесс передачи пленных граждан Украины главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народному депутату Виктору Медведчуку остановлен, поскольку самолет с ними не вылетел с ОРДЛО.
Источник: глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире "5 канала", "Ґрати"
Прямая речь Кравчука: "Этот вопрос уже остановился, и очень просто. Тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?
Это же не просто путешествие на лошадях - это очень далеко, причем межгосударственная дорога. Сначала они летят из Донецка в Ростов-на-Дону, затем из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину. Это уже невыполнимый вопрос".
Детали: Издание "Ґрати" сообщает, что представители "ДНР" и "ЛНР" заявили, что готовы передать Украине четырех пленниц. Самопровозглашенные "республики" хотят отдать их не официальным властям, а лично Медведчуку.
Предыстория:
- "Восточная правозащитная группа" отмечает, что первая информация о процессе освобождения появилась еще в минувшее воскресенье.
- В среду 20 января омбудсмен Людмила Денисовасообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" 9 незаконно удерживаемых лиц.
- В Министерстве иностранных дел заявили, что решение России передать не Украине, а куму Владимира Путина Виктору Медведчуку пленных с оккупированных территорий нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов в рамках "минского" и "нормандского" форматов.
- В Трехсторонний контактной группе заявили, что Российская Федерация и Виктор Медведчук пытаются использовать пленных в своих политических интересах.