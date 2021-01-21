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Генсек Ради Європи висловила співчуття у зв'язку з пожежею в Харкові

Четвер, 21 січня 2021, 22:55

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила співчуття родинам загиблих і народу України у зв'язку з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові.

Як повідомляє "Європейська правда", генсека цитує її речник Деніел Хольтген у Twitter.

"Я глибоко засмучена загибеллю людей внаслідок сьогоднішньої трагічної пожежі в будинку для людей у Харкові. Від імені Ради Європи висловлюю щирі співчуття родинам загиблих та народові України та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим" - заявила Пейчинович-Бурич.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.



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