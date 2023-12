Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с пожаром в Харькове

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования семьям погибших и народу Украины в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове.

Как сообщает "Европейская правда", генсека цитирует ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.

"Я глубоко огорчена гибелью людей в результате сегодняшней трагического пожара в доме в Харькове. От имени Совета Европы выражаю искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим ", - заявила Пейчинович-Бурич.

Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn