Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с пожаром в Харькове
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования семьям погибших и народу Украины в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове.
Как сообщает "Европейская правда", генсека цитирует ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.
"Я глубоко огорчена гибелью людей в результате сегодняшней трагического пожара в доме в Харькове. От имени Совета Европы выражаю искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим ", - заявила Пейчинович-Бурич.
Marija Pejčinović Burić: “I am deeply saddened by the loss of lives in today’s tragic fire in the elderly home in #Kharkiv. On behalf of the @coe I offer sincere condolences to the families of victims and to the people of Ukraine, and wish a speedy recovery to the injured”. pic.twitter.com/anvfKxUjmn— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) January 21, 2021
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.