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Генсек Совета Европы выразила соболезнования в связи с пожаром в Харькове

Четверг, 21 января 2021, 22:55

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выразила соболезнования семьям погибших и народу Украины в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове.

Как сообщает "Европейская правда", генсека цитирует ее пресс-секретарь Дэниел Хольтген в Twitter.

"Я глубоко огорчена гибелью людей в результате сегодняшней трагического пожара в доме в Харькове. От имени Совета Европы выражаю искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим ", - заявила Пейчинович-Бурич.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 - ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция - вне полномочий президента -ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль созвал внеочередное заседание правительства.



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