Зеленський відвідає місце пожежі у Харкові
П'ятниця, 22 січня 2021, 10:57
Президент Володимир Зеленський прибув у Харків і збирається відвідати місце пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей напередодні.
Джерело: Офіс президента
Деталі: Зеленський прилетів у Харків у зв'язку з пожежею, яка сталася в будинку для літніх людей 21 січня і забрала життя 15 осіб.
Повідомляється, що президент відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.
Також він проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.
Передісторія:
- 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
- О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 – ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей.
- За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
- Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Є 3 версії події.
Українська правда