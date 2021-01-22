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Зеленський відвідає місце пожежі у Харкові

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:57

Президент Володимир Зеленський прибув у Харків і збирається відвідати місце пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей напередодні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський прилетів у Харків у зв'язку з пожежею, яка сталася в будинку для літніх людей 21 січня і забрала життя 15 осіб.

Повідомляється, що президент відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.

Також він проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 – ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Є 3 версії події.

Українська правда
Теми: ЗеленськийпожежаХарків


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