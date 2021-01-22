Зеленський відвідає місце пожежі у Харкові

Президент Володимир Зеленський прибув у Харків і збирається відвідати місце пожежі, яка сталася в будинку для літніх людей напередодні.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський прилетів у Харків у зв'язку з пожежею, яка сталася в будинку для літніх людей 21 січня і забрала життя 15 осіб.

Повідомляється, що президент відвідає місце трагедії та заслухає доповідь урядової комісії на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка працює над з’ясуванням її причин.

Також він проведе нараду щодо координації напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям.

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