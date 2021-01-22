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Зеленский посетит место пожара в Харькове

Пятница, 22 января 2021, 10:57
Зеленский посетит место пожара в Харькове

Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков и собирается посетить место пожара, который произошел в доме престарелых накануне.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский прилетел в Харьков в связи с пожаром, который произошел в доме престарелых 21 января и унес жизни 15 человек.

Сообщается, что президент посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Также он проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Есть 3 версии событий.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийпожарХарьков
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