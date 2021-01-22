Зеленский посетит место пожара в Харькове
Пятница, 22 января 2021, 10:57
Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков и собирается посетить место пожара, который произошел в доме престарелых накануне.
Источник: Офис президента
Детали: Зеленский прилетел в Харьков в связи с пожаром, который произошел в доме престарелых 21 января и унес жизни 15 человек.
Сообщается, что президент посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.
Также он проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
Предыстория:
- 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
- В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
- По предварительной информации прокуратуры, пожар в частном доме престарелых, унесший 15 жизней, произошел из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
- Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
- Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Есть 3 версии событий.
Украинская правда