Зеленский посетит место пожара в Харькове

Президент Владимир Зеленский прибыл в Харьков и собирается посетить место пожара, который произошел в доме престарелых накануне.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский прилетел в Харьков в связи с пожаром, который произошел в доме престарелых 21 января и унес жизни 15 человек.

Сообщается, что президент посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением ее причин.

Также он проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

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