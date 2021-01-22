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Пєсков про підтримку Навального: Акції немає, є окремі провокатори

П'ятниця, 22 січня 2021, 11:43
Пєсков про підтримку Навального: Акції немає, є окремі провокатори
Сергій Бобильов, ТАСС

Речник президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що за запланованою на 23 січня акцією на підтримку затриманого Олексія Навального стоять провокатори.

Джерело: інтерв'ю Пєскова "Коммерсант FM" та "Эхо Москвы", "Медуза"

Пряма мова Пєскова: "Як такої акції немає. Є певні провокатори, які закликають до цієї акції. Дії провокаторів нам добре зрозумілі. Вони добре зрозумілі правоохоронним органам, і приймаються відповідні заходи щодо цих провокаторів. А що стосується людей, ну зараз-то нам чого завчасно говорити?!".

Деталі: Пєсков попросив не перебільшувати кількість незадоволених людей і дочекатися самої акції, щоб судити про її масштабність.

Він закликав незадоволених дотримуватися закону, не затівати нелегітимних акцій і не провокувати до участі в них "молодих людей, дітей і так далі".

За словами Пєскова, "ніякі вказівки Кремля тут не потрібні", адже якщо проводяться якісь незаконні акції, то "правоохоронці – є вказівки, немає вказівок – діють відповідно до своїх службових інструкцій".

Крім того, речник російського президента прокоментував флешмоби в соцмережах. Наприклад, у ТікТоке школярі демонстративно знімають портрети Володимира Путіна зі стін у класах.

Пєсков сказав, що "школярі, звісно, повинні знати керівників держави в обличчя", а що до флешмобів – то "вони як приходять, так і проходять", тому це не питання для коментарів Кремля.

При цьому він нагадав попередження Роскомнагляду про те, що за подібні дії соціальні мережі можуть оштрафувати відповідно до законів РФ.

Нагадаємо: Після того, як російського опозиціонера Олексія Навального взяли під варту, його соратники закликали росіян виходити на акції протесту 23 січня.

Російська поліція затримує соратників засновника "Фонду боротьби з корупцією", опозиціонера Олексія Навального в очікуванні акції.

Теми: РосіяНавальнийПутінакції
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