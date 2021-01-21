Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Мітинги за Навального: у Росії оштрафують майже всі соцмережі

Четвер, 21 січня 2021, 17:25

Роскомнадзор повідомив про плани оштрафувати соціальні мережі нібито у зв'язку з поширенням інформації, "спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих заходах", які мають відбутися в Росії 23 січня на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.

Джерело: Роскомнадзор, "РИА Новости"

Дослівно: "Інтернет-майданчики будуть притягнуті до адміністративної відповідальності у зв'язку з поширенням забороненої в силу закону інформації, спрямованої на залучення неповнолітніх до участі в несанкціонованих масових (публічних) заходах".

Деталі: У відомстві уточнили, що штрафи "через поширення закликів до неповнолітніх про участь в неузгоджених акціях протесту" накладуть на всі великі соціальні мережі в Росії, крім "Однокласників".

Оштрафувати планують TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram та YouTube.

Довідково: Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального готують великі мітинги по всій Росії у відповідь на його арешт.

Навальний записав відеозвернення, в якому закликав росіян виходити на вулиці та не боятися нинішньої влади. Мітинги запланували на 23 січня.

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. В штабі Навального наголошують, що вирок у справі 6-річної давнини був визнаний ЄСПЛ незаконним і політично мотивованим.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.

Теми: РосіяНавальнийцензурамітинги


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю

Джима виграла першу медаль для збірної України з біатлону в сезоні

фото, відеоВнаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові загинули 15 осіб

КС Молдови визнав незаконним особливий статус російської мови

ОновленоСБУ прийшла в головний офіс Київводоканалу - на хабарі піймали посадовця

НБУ зберіг облікову ставку 6% та очікує високу інфляцію у 2021 році

Усі новини...
Росія
Україна ініціювала у ПАРЄ дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму
КС Молдови визнав незаконним особливий статус російської мови
Відступати нікуди: позаду — мова 
Останні новини
18:02
фотоУкраїнські моряки незаконно працювали в портах окупованого Криму – СБУ
17:53
Європарламент закликав ввести нові санкції проти РФ і зупинити "Північний потік-2" за Навального
17:35
Закриття міжбанку: гривня послабилась до євро
17:33
Пожежа в будинку для літніх: поліція затримала управляючого і чатує на власницю
17:25
Мітинги за Навального: у Росії оштрафують майже всі соцмережі
17:24
"Укрзалізниця" у 2020 році купила 28 пасажирських вагонів
17:22
Україна ініціювала у ПАРЄ дебати щодо порушення Росією прав людини у Криму
17:17
НБУ планує зберегти обсяг міжнародних резервів завдяки фінансуванню від МВФ
17:12
Через трагедію в Харкові Шмигаль скликає уряд
17:10
Суд розблокував чергову перешкоду на шляху приватизації "Центренерго"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!