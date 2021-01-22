Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что за планируемой на 23 января акция в поддержку задержанного Алексея Навального стоят провокаторы.

Источник: интервью Пескова "Коммерсантъ FM", "Медуза"

Прямая речь Пескова: "Как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам, и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов. А что касается людей, ну сейчас-то нам чего заранее говорить?!".

Детали: Песков попросил не преувеличивать количество недовольных людей и дождаться самой акции, чтобы судить о ее масштабности.

Он призвал недовольных соблюдать закон, не затевать нелегитимных акций и не провоцировать к участию в них "молодых людей, детей и так далее".

Кроме того, пресс-секретарь российского президента прокомментировал флешмобы в соцсетях. Например, в ТикТоке школьники демонстративно снимают портреты Владимира Путина со стен в классах.

Песков сказал, что "школьники, конечно, должны знать руководителей государства в лицо", а что до флешмобов – то "они как приходят, так и уходят", поэтому это не вопрос для комментариев Кремля.

При этом он напомнил предупреждение Роскомнадзора о том, что за подобные действия социальные сети могут штрафоваться в соответствии с законами РФ.

Напомним: После того как российский оппозиционер Алексей Навальный был заключен под стражу, его соратники призвали россиян выходить на акции протеста 23 января.