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Штаби Навального кличуть росіян на масові мітинги

Середа, 20 січня 2021, 11:55
Штаби Навального кличуть росіян на масові мітинги

Штаби опозиційного до режиму Путіна політика Олексія Навального готують великі мітинги по всій Росії у відповідь на його арешт.

Джерело: navalny.com

Деталі: Мітинги анонсовані на 23 січня. Координати місць збору та офіційні сторінки подій в соцмережах вказані на сайті.

Дослівно: "Олексій завжди бореться за наші права. Не зумівши вбити його, Путін намагається посадити його до в'язниці, і тепер наша черга боротися за Олексія.

23 січня о 14.00 ми закликаємо всіх вийти на мітинг. Проти злодіїв і вбивць. Проти корупції і несправедливості. За власне майбутнє. За свободу кожного з нас. Залишитися вдома в цей день означає змиритися з тим, що лиходії і далі будуть брехати, обкрадати і вбивати. Вони ніколи не зупиняться, і чим довше ми не діємо, тим вільніше вони будуть себе відчувати і жорсткіше діяти. Відсидітися осторонь не вийде.

Якщо вам здається, що зараз вас це не стосується і ви зможете прожити життя, так ніколи і не зіткнувшись з безправ'ям і несправедливістю, то це не так - влада буде лютішати з кожним днем ​​і рано чи пізно зачепить кожного. Всі разом ми повинні цьому завадити".

Нагадаємо: Володимир Путін, який перебуває при владі в Росії вже 20 років, у 2014 році розв'язав проти України неоголошену війну. Росія незаконно окупувала частину України – Кримський півострів. При цьому Путін не визнає незаконність своїх дій, заявляючи про "відновлення історичної справедливості". Росія також озброїла незаконні формування на українському Донбасі та намагалась реалізувати там проєкт "Новоросія".

Олексій Навальний проводить розслідування і викриває корупційні діяння чинної влади РФ та її неймовірне збагачення. У 2014 році Навальний заявляв, що Крим повинен залишитися у складі Росії.

Передісторія: 

  • Увечері 17 січня Навального затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" у Москві, куди він прилетів з Берліна, де лікувався після отруєння препаратом "новічок". 
  • В управлінні ФСВП по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин. В штабі Навального наголошують, що вирок у справі 6-річної давнини був визнаний ЄСПЛ незаконним і політично мотивованим.
  • 18 січня в російських Хімках в будівлі Управління внутрішніх справ почався суд над Навальним. У результаті його арештували на 30 діб.

"Українська правда" у Threads

Теми: НавальнийРосія
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