В МВС кажуть, що врятувати 15 людей у пожежі, яка сталася в Харкові 21 січня, не вдалося через швидке поширення вогню та фізичний стан осіб, які перебували на другому поверсі приватного геріатричного пансіонату.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, якого цитує Офіс президента

Деталі: Під час огляду місця трагедії Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації та перебіг порятунку людей і ліквідації пожежі. За його словами, інформація про займання надійшла о 15:03.

Пряма мова Ярового: "У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом".

Деталі: На запитання Зеленського, чому не вдалося врятувати людей, представник МВС зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

"Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?" – запитав президент.

На це Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

В ОП зазначають, що президент також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів.

Зеленський наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

Пряма мова Зеленського: "Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей".