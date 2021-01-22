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Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив, чому не врятували пенсіонерів

П'ятниця, 22 січня 2021, 13:22
Заступник Авакова розкрив деталі пожежі і пояснив, чому не врятували пенсіонерів

В МВС кажуть, що врятувати 15 людей у пожежі, яка сталася в Харкові 21 січня, не вдалося через швидке поширення вогню та фізичний стан осіб, які перебували на другому поверсі приватного геріатричного пансіонату.

Джерело: перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, якого цитує Офіс президента

Деталі: Під час огляду місця трагедії Яровий доповів главі держави про обставини надзвичайної ситуації та перебіг порятунку людей і ліквідації пожежі. За його словами, інформація про займання надійшла о 15:03.

Пряма мова Ярового: "У ході з’ясування обставин було встановлено, що в будинку можуть перебувати літні люди. До місця були направлені підрозділи ДСНС у достатній кількості для того, щоб виконати завдання з гасіння та рятування людей. Після прибуття о 15:15 ситуація була наступна: виривалося полум’я по периметру всієї будівлі, а також густий чорний дим. У вікна було видно, що вогонь розповсюдився на весь другий поверх. Також горить перекриття між першим та другим поверхом".

Деталі: На запитання Зеленського, чому не вдалося врятувати людей, представник МВС зазначив, що вогонь поширювався дуже швидко, а на другому поверсі всі люди були маломобільними чи мали хвороби, пов'язані з ментальними розладами.

"Люди були лежачими, але хто встановив у будинку на вікнах ґрати?" – запитав президент.

 
дснс

На це Зеленському доповіли, що цей будинок для літніх людей був приватним і працював без належно оформлених документів на такий вид діяльності. Люди перебували тут нелегально; за їхнє утримання платили родичі.

В ОП зазначають, що президент також коротко поспілкувався з місцевими мешканцями, які живуть по сусідству з будинком, що згорів.

Зеленський наголосив, що потрібно провести аудит подібних об’єктів в Україні, у яких потенційно можуть статися такі трагічні ситуації, як у харківському будинку для літніх людей.

Пряма мова Зеленського: "Це питання не врегульоване в державі, тому що ми бачимо такий випадок. Таких об’єктів у Харкові наша Національна поліція вже знайшла шість. Вони різні, деталі також з’ясовуються, і будуть нам доповідати. Думаю, що треба ставити завдання по всій країні знайти такі об’єкти, щоб ми про них знали, а не дізнавалися в такі трагічні моменти, коли стаються пожежі і втрачено 15 людей".

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей,виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 – ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • Президент Володимир Зеленський доручив мініструвнутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція – поза повноваженнями президента – ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Правоохоронці затримали 4 людей, причетних до організації діяльності пансіонату для літніх людей у Харкові, де сталася пожежа з 15 жертвами, їм готують повідомлення про підозру. Є 3 версії події.
  • Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.

Українська правда

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Теми: пожежаХарків
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