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Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

Пятница, 22 января 2021, 14:22

В МВД говорят, что спасти 15 человек при пожаре, который произошел в Харькове 21 января, не удалось из-за быстрого распространения огня и физического состояние лиц, находившихся на втором этаже частного гериатрического пансионата.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, которого цитирует Офис президента

Детали: Во время осмотра места трагедии Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ходе спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03.

Прямая речь Ярового: "В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. также горит перекрытие между первым и вторым этажом".

Детали: На вопрос Зеленского, почему не удалось спасти людей, представитель МВД отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил президент.

 
ГСЧС

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

В ОП отмечают, что президент также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству со сгоревшим домом.

Зеленский отметил, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.

Прямая речь Зеленского: "Это вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачи по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и погибли 15 человек".

Украинская правда
Темы: пожарХарьков


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