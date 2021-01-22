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Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

Пятница, 22 января 2021, 13:22
Зам Авакова раскрыл детали пожара и объяснил, почему не спасли пенсионеров

В МВД говорят, что спасти 15 человек при пожаре, который произошел в Харькове 21 января, не удалось из-за быстрого распространения огня и физического состояние лиц, находившихся на втором этаже частного гериатрического пансионата.

Источник: первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, которого цитирует Офис президента

Детали: Во время осмотра места трагедии Яровой доложил главе государства об обстоятельствах чрезвычайной ситуации и ходе спасения людей и ликвидации пожара. По его словам, информация о возгорании поступила в 15:03.

Прямая речь Ярового: "В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что в доме могут находиться пожилые люди. К месту были направлены подразделения ГСЧС в достаточном количестве для того, чтобы выполнить задачи по тушению и спасению людей. По прибытии в 15:15 ситуация была следующая: вырывалось пламя по периметру всего здания, а также густой черный дым. В окна было видно, что огонь распространился на весь второй этаж. также горит перекрытие между первым и вторым этажом".

Детали: На вопрос Зеленского, почему не удалось спасти людей, представитель МВД отметил, что огонь распространялся очень быстро, а на втором этаже все люди были маломобильными и имели болезни, связанные с ментальными расстройствами.

"Люди были лежачими, но кто установил в доме на окнах решетки?" - спросил президент.

 
ГСЧС

На это Зеленскому доложили, что этот дом престарелых был частным и работал без надлежаще оформленных документов на такой вид деятельности. Люди находились здесь нелегально; за их содержание платили родственники.

В ОП отмечают, что президент также кратко пообщался с местными жителями, которые живут по соседству со сгоревшим домом.

Зеленский отметил, что нужно провести аудит подобных объектов в Украине, в которых могут произойти такие трагические ситуации, как в харьковском доме престарелых.

Прямая речь Зеленского: "Это вопрос не урегулирован в государстве, потому что мы видим такой случай. Таких объектов в Харькове наша Национальная полиция уже нашла шесть. Они разные, детали также выясняются и будут нам докладывать. Думаю, что надо ставить задачи по всей стране найти такие объекты, чтобы мы о них знали, а не узнавали в такие трагические моменты, когда происходят пожары и погибли 15 человек".

Предыстория:

  • 21 января в 15:03 в городе Харьков на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже.
  • В 16:14 пожар был локализован на площади 100 м.кв. В 16:53 – ликвидирован. На месте пожара обнаружены тела 15 человек.
  • Президент Владимир Зеленский поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть уголовное дело (такая функция – вне полномочий президента – ред.) и взять его под личный контроль, чтобы узнать причину пожара и выяснить, кто виноват в трагедии.
  • Правоохранители задержали 4 человек, причастных к организации деятельности пансионата для пожилых людей в Харькове, где произошел пожар с 15 жертвами, им готовят сообщения о подозрении. Есть 3 версии событий.
  • Министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что во всех областях проверят законность всех домов престарелых, а также условия проживания людей в них.

Украинская правда

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Темы: пожарХарьков
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