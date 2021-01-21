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В Україні перевірять усі будинки для літніх людей після трагедії у Харкові

Четвер, 21 січня 2021, 18:59

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.

Джерело: позачергове засідання уряду

Пряма мова Лазебної: "Ми організовуємо роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Ми перевіримо умови проживання та перебування людей похилого віку в закладах. Ми підключаємося до цієї роботи й працюватимемо з усіма регіонами".

Деталі: Лазебна пообіцяла, що планується посилити відповідальність людей, які організовують роботу нелегальних будинків для літніх людей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що цей будинок рекламувався на телебаченні – правоохоронці перевірять усі дозволи на рекламу.

Також Аваков наголосив, що цей будинок не існує на планах міста.

Кабмін через трагедію створив урядову комісію з розслідування причин пожежі.

Передісторія:

  • 21 січня о 15:03 у місті Харків на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.
  • О 16:14 пожежу локалізували на площі 100 м.кв. О 16:53 - ліквідували. На місці пожежі виявили тіла 15 людей. 
  • За попередньою інформацією прокуратури, пожежа у приватному будинку для літніх людей, яка забрала 15 життів, сталася через необережне поводження з електронагрівальними приладами.
  • Президент Володимир Зеленський доручив міністру внутрішних справ Арсену Авакову відкрити кримінальну справу (така функція - поза повноваженнями президента -ред.) та взяти її під особистий контроль, щоб дізнатися причину пожежі і з'ясувати, хто винен у трагедії.
  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівМінсоцполітикиХарків


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