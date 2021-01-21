В Україні перевірять усі будинки для літніх людей після трагедії у Харкові

Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в усіх областях перевірять законність усіх будинків для літніх людей, а також умови проживання людей у них.

Джерело: позачергове засідання уряду

Пряма мова Лазебної: "Ми організовуємо роботу щодо виявлення закладів, яких немає в реєстрі надавачів соціальних послуг. Ми перевіримо умови проживання та перебування людей похилого віку в закладах. Ми підключаємося до цієї роботи й працюватимемо з усіма регіонами".

Деталі: Лазебна пообіцяла, що планується посилити відповідальність людей, які організовують роботу нелегальних будинків для літніх людей.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що цей будинок рекламувався на телебаченні – правоохоронці перевірять усі дозволи на рекламу.

Також Аваков наголосив, що цей будинок не існує на планах міста.

Кабмін через трагедію створив урядову комісію з розслідування причин пожежі.

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