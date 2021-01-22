Дружина Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні, просить Личаківський суд Львова поділити їхнє спільне майно, бо самі вони не дійшли згоди щодо нього.

Джерело: пресслужба Личаківського райсуду Львова, "Слово і Діло", ЦПК

Деталі: Дружина Дубневича подала позов про поділ спільного майна подружжя. Засідання суду призначене на 14:00 25 січня.

За інформацією журналістів, йдеться про близько 100 земельних ділянок та понад 40 об'єктів нерухомості, які наразі заарештовані у межах справи НАБУ.

У разі поділу з майна Дубневича, яке дістанеться його дружині, знімуть арешт. Це майно не підлягатиме конфіскації, навіть якщо Дубневича визнають винним.

У ЦПК припускають, що таким чином сімейство намагається уникнути арешту майна.

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