Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна
Дружина Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні, просить Личаківський суд Львова поділити їхнє спільне майно, бо самі вони не дійшли згоди щодо нього.
Джерело: пресслужба Личаківського райсуду Львова, "Слово і Діло", ЦПК
Деталі: Дружина Дубневича подала позов про поділ спільного майна подружжя. Засідання суду призначене на 14:00 25 січня.
За інформацією журналістів, йдеться про близько 100 земельних ділянок та понад 40 об'єктів нерухомості, які наразі заарештовані у межах справи НАБУ.
У разі поділу з майна Дубневича, яке дістанеться його дружині, знімуть арешт. Це майно не підлягатиме конфіскації, навіть якщо Дубневича визнають винним.
У ЦПК припускають, що таким чином сімейство намагається уникнути арешту майна.
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Передісторія:
- 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність і дозволила арешт нардепа Ярослава Дубневича. Того ж дня нардепу вручили підозру.
- 2 листопада 2019 року Вищий Антикорупційний суд обрав Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн грн на схемі із закупівлі "Укрзалізницею" стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн.
- 8 листопада 2019 року Дубневич після внесення за нього застави вийшов з СІЗО.
- 19 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак скасував арешт 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро, які вилучили детективи НАБУ під час обшуку вдома у нардепа Ярослава Дубневича.