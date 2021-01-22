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Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна

П'ятниця, 22 січня 2021, 14:44
Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна

Дружина Ярослава Дубневича, якого підозрюють у розкраданні, просить Личаківський суд Львова поділити їхнє спільне майно, бо самі вони не дійшли згоди щодо нього.

Джерело: пресслужба Личаківського райсуду Львова, "Слово і Діло", ЦПК

Деталі: Дружина Дубневича подала позов про поділ спільного майна подружжя. Засідання суду призначене на 14:00 25 січня.

За інформацією журналістів, йдеться про близько 100 земельних ділянок та понад 40 об'єктів нерухомості, які наразі заарештовані у межах справи НАБУ.

У разі поділу з майна Дубневича, яке дістанеться його дружині, знімуть арешт. Це майно не підлягатиме конфіскації, навіть якщо Дубневича визнають винним.

У ЦПК припускають, що таким чином сімейство намагається уникнути арешту майна.

 

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Передісторія: 

  • 31 жовтня 2019 року Верховна Рада зняла недоторканність і дозволила арешт нардепа Ярослава Дубневича. Того ж дня нардепу вручили підозру. 
  • 2 листопада 2019 року Вищий Антикорупційний суд обрав Дубневичу, якого підозрюють у розкраданні понад 93 млн грн на схемі із закупівлі "Укрзалізницею" стрілочної продукції, запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 млн грн. 
  • 8 листопада 2019 року Дубневич після внесення за нього застави вийшов з СІЗО.
  • 19 січня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Сергій Мойсак скасував арешт 119 тисяч доларів та 102 тисяч євро, які вилучили детективи НАБУ під час обшуку вдома у нардепа Ярослава Дубневича.

Українська правда

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Теми: грошікорупціяНАБУУкрзалізниця
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