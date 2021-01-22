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Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать у него половину имущества

Пятница, 22 января 2021, 15:44

Жена Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении, просит Личаковский суд Львова разделить их общее имущество, потому что сами они не пришли к согласию относительно него.

Источник: пресс-служба Лычаковского райсуда Львова, "Слово и Дело", ЦПК

Детали: Жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества супругов. Заседание суда назначено на 14:00 25 января.

По информации журналистов, речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ.

В случае разделения с имущества Дубневича, которое достанется его жене, снимут арест. Это имущество не подлежит конфискации, даже если Дубневича признают виновным.

В ЦПК предполагают, что таким образом семейство пытается избежать ареста имущества.

 

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Предыстория: 

  • 31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и разрешила арестовать нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
  • 8 ноября 2019 года Дубневич после внесения за него залога покинул СИЗО.
  • 19 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак отменил арест 119 тысяч долларов и 102 тысяч евро, которые изъяли детективы НАБУ во время обыска в доме у нардепа Ярослава Дубневича.

Темы: деньгикоррупцияНАБУУкрзализныця


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