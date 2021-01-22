Жена Дубневича, который под следствием, хочет взыскать с него половину имущества
Жена Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении, просит Личаковский суд Львова разделить их общее имущество, потому что сами они не пришли к согласию относительно него.
Источник: пресс-служба Лычаковского райсуда Львова, "Слово и Дело", ЦПК
Детали: Жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества супругов. Заседание суда назначено на 14:00 25 января.
По информации журналистов, речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ.
В случае разделения с имущества Дубневича, которое достанется его жене, снимут арест. Это имущество не подлежит конфискации, даже если Дубневича признают виновным.
В ЦПК предполагают, что таким образом семейство пытается избежать ареста имущества.
Читайте также: Поезд тронулся. Как Дубневич стал первым прикосновенным депутатом новой Рады
Предыстория:
- 31 октября 2019 года Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и разрешила арестовать нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал нардепу Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками в "Укрзализныце", меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
- 8 ноября 2019 года Дубневич после внесения за него залога покинул СИЗО.
- 19 января следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак отменил арест 119 тысяч долларов и 102 тысяч евро, которые изъяли детективы НАБУ во время обыска в доме у нардепа Ярослава Дубневича.