Жена Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении, просит Личаковский суд Львова разделить их общее имущество, потому что сами они не пришли к согласию относительно него.

Источник: пресс-служба Лычаковского райсуда Львова, "Слово и Дело", ЦПК

Детали: Жена Дубневича подала иск о разделе общего имущества супругов. Заседание суда назначено на 14:00 25 января.

По информации журналистов, речь идет об около 100 земельных участках и более 40 объектах недвижимости, которые сейчас арестованы в рамках дела НАБУ.

В случае разделения с имущества Дубневича, которое достанется его жене, снимут арест. Это имущество не подлежит конфискации, даже если Дубневича признают виновным.

В ЦПК предполагают, что таким образом семейство пытается избежать ареста имущества.

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