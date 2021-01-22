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У Києві провели акцію солідарності з білорусами

П'ятниця, 22 січня 2021, 19:13
У Києві провели акцію солідарності з білорусами
фото: Укрінформ

У День Соборності під будівлею посольства Білорусі активісти провели акцію солідарності з білоруським народом "Українці і білоруси разом проти "русского мира".

Джерело: "Укрінформ", "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що у заході взяли участь кілька десятків осіб.

Вони тримали плакати: "Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність", "Росія: геть руки, Білорусь наша".

Учасники акції наголосили, що Білорусь має розуміти наслідки "подарунків Путіна". Вони зауважили, що співпраця з Кремлем лише поглиблює залежність від нього. До прикладу, останній транш допомоги Мінську було спрямовано на виплату боргів Білорусі. Також активісти наголошували на ризику російської агресії проти Білорусі в разі поглиблення співпраці.

 
 
Укринформ

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Теми: БілорусьКиївЛукашенко
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