У Києві провели акцію солідарності з білорусами
У День Соборності під будівлею посольства Білорусі активісти провели акцію солідарності з білоруським народом "Українці і білоруси разом проти "русского мира".
Джерело: "Укрінформ", "Радіо Свобода"
Деталі: Зазначається, що у заході взяли участь кілька десятків осіб.
Вони тримали плакати: "Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність", "Росія: геть руки, Білорусь наша".
Учасники акції наголосили, що Білорусь має розуміти наслідки "подарунків Путіна". Вони зауважили, що співпраця з Кремлем лише поглиблює залежність від нього. До прикладу, останній транш допомоги Мінську було спрямовано на виплату боргів Білорусі. Також активісти наголошували на ризику російської агресії проти Білорусі в разі поглиблення співпраці.
Під посольством Білорусі прямо зараз проходить акція «Українці і білоруси разом проти «русского мира»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 22, 2021
Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/jOuV5waV5z
Нагадаємо:
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- Влада Лукашенка продовжує масово затримувати активістів і журналістів.