Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві провели акцію солідарності з білорусами

П'ятниця, 22 січня 2021, 20:13

У День Соборності під будівлею посольства Білорусі активісти провели акцію солідарності з білоруським народом "Українці і білоруси разом проти "русского мира".

Джерело: "Укрінформ", "Радіо Свобода"

Деталі: Зазначається, що у заході взяли участь кілька десятків осіб.

Вони тримали плакати: "Незалежність є свобода. Білорусь, пам’ятай свою історію. Поважай свої традиції, бережи свою незалежність", "Росія: геть руки, Білорусь наша".

Учасники акції наголосили, що Білорусь має розуміти наслідки "подарунків Путіна". Вони зауважили, що співпраця з Кремлем лише поглиблює залежність від нього. До прикладу, останній транш допомоги Мінську було спрямовано на виплату боргів Білорусі. Також активісти наголошували на ризику російської агресії проти Білорусі в разі поглиблення співпраці.

 
 
Укринформ

Нагадаємо:

Теми: БілорусьКиївЛукашенко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тарифи на електроенергію: уряд планує виділити 1,4 млрд на компенсації за скасування пільг

Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим

Білорусі відмовили у проведенні ще одного чемпіонату світу

ЗМІ знайшли ще одне підтвердження, що палац Путіна – дійсно його

відеоНардепи жалілися на дії прикордонників щодо себе, родин та помічників, вимагаючи привілеїв

Дружина Дубневича, який під слідством, хоче стягнути з нього половину майна

Усі новини...
Білорусь
Білорусі відмовили у проведенні ще одного чемпіонату світу
У центрі Мінська чоловік підпалив себе
В МВС дали оцінку свідченням білоруського ексофіцера у справі Шеремета
Останні новини
20:32
Офіційний курс: гривня зміцнилась
20:20
Дівчині, що в Білорусі розмальовувала поліцейські щити, дали 2 роки колонії
20:13
фото, відеоУ Києві провели акцію солідарності з білорусами
19:54
Росіяни кажуть, що уникнули рішення ПАРЄ щодо Навального
19:43
Тарифи на електроенергію: уряд планує виділити 1,4 млрд на компенсації за скасування пільг
19:30
Джонсон заявив, що "британський" штам коронавірусу може бути смертельнішим
19:13
Сенат США затвердив першого афроамериканця на чолі Пентагону
19:05
Угоду щодо входження IFC в акціонери "Укргазбанку" підпишуть наприкінці місяця
18:59
Наслідки санкцій: Монобанк пропонує Дубінському закрити рахунки
18:56
Реєстр декларацій перенесли на державні сервери: він 8 місяців працював на арештованих
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!