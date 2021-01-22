В Киеве провели акцию солидарности с белорусами
В День Соборности под зданием посольства Беларуси активисты провели акцию солидарности с белорусским народом "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира".
Источник: "Укринформ", "Радио Свобода"
Детали: Отмечается, что в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.
Они держали плакаты: "Независимость свобода. Беларусь, помни свою историю. Уважай свои традиции, береги свою независимость", "Россия: долой руки, Беларусь наша".
Участники акции отметили, что Беларусь должна понимать последствия "подарков Путина". Они отметили, что сотрудничество с Кремлем только углубляет зависимость от него. К примеру, последний транш помощи Минску были направлены на выплату долгов Беларуси. Также активисты отмечали риск российской агрессии против Беларуси в случае углубления сотрудничества.
Під посольством Білорусі прямо зараз проходить акція «Українці і білоруси разом проти «русского мира»— Радіо Свобода (@radiosvoboda) January 22, 2021
Відео: Сергій Нужненко pic.twitter.com/jOuV5waV5z
Напомним:
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