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В Киеве провели акцию солидарности с белорусами

Пятница, 22 января 2021, 20:13
фото: укринформ

В День Соборности под зданием посольства Беларуси активисты провели акцию солидарности с белорусским народом "Украинцы и белорусы вместе против "русского мира".

Источник: "Укринформ", "Радио Свобода"

Детали: Отмечается, что в мероприятии приняли участие несколько десятков человек.

Они держали плакаты: "Независимость свобода.  Беларусь, помни свою историю.  Уважай свои традиции, береги свою независимость", "Россия: долой руки, Беларусь наша".

Участники акции отметили, что Беларусь должна понимать последствия "подарков Путина".  Они отметили, что сотрудничество с Кремлем только углубляет зависимость от него.  К примеру, последний транш помощи Минску были направлены на выплату долгов Беларуси.  Также активисты отмечали риск российской агрессии против Беларуси в случае углубления сотрудничества.

 
укринформ
 

Напомним:

  • В Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты.
  • Украина, многиеевропейские страныСША и Канада не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси.
  • После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.
  • Власть Лукашенко продолжает массово задерживать активистов и журналистов.

Темы: БеларусьКиевЛукашенко


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