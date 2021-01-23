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СБУ о подготовке убийства Наумова: был сговор, предлагали $50 тысяч

Суббота, 23 января 2021, 19:43
Андрей Наумов, Радио Свобода

В СБУ заявляют, что уголовное производство и задержание сотрудника спецслужбы по подозрению в подготовке убийства начальника ГУ внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова не является "разборками" и переделом сфер влияния.

Источник: начальник следственного управления ГСУ СБУ Анатолий Булич на брифинге в субботу, передает "Интерфакс-Украина", сайт СБУ

Прямая речь: "Уголовное производство не является какими-то разборками между сотрудниками СБУ, а является непосредственным предупреждением совершения тяжкого преступления. В деле не идёт речь о каком-то эфемерном перераспределении сфер влияния или финансовых потоков, как пишут в СМИ".

"Вчера, 22 января... СБУ провела резонансное задержание... Задержан сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ за подготовку убийства на заказ другого сотрудника СБУ – сотрудника главного управление внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова"

Детали: Булич сообщил, что организатор покушения предложил $50 000 за совершение преступления, преступление планировалось в сговоре нескольких лиц.

Прямая речь: "Сбор данных проходил на протяжении длительного времени... Следователи СБУ установили, что имел место сговор нескольких лиц, ими был разработан четкий план совершения преступления, организатор для этого подыскивал исполнителя и предложил за выполнение указанного преступления $ 50 000", – отметил Булич.

Подробнее: На брифинге Булич также рассказал, что задержанный сотрудник штаба антитеррористического центра при СБУ является одним из организаторов преступления.

Задержание было проведено ровно в тот момент, когда было достаточного доказательств планирования преступления.

Булич добавил, что не соответствуют действительности любые слухи о том, что якобы кто-то сбежал в наручниках с места задержания.

На вопрос СМИ об отношении к резонансному делу бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного, Булич отметил, что процессуальные нормы пока не позволяют обнародовать эту информацию. Однако он заверил, что в ближайшее время представители Службы безопасности проведут отдельный брифинг, где предоставят новые материалы относительно расследования, в том числе и по этому вопросу тоже.

Вместе с тем, и.о. начальника отдела Офиса Генерального прокурора Андрей Лисокобилка сообщил, что задержанному объявлено о подозрении по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 и ст. 348 Уголовного кодекса Украины. По его словам, предусмотренное законом наказание по этим статьям – лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Что предшествовало: Ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного. Источники УП подтвердили информацию о задержании. 

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предупреждении убийства сотрудника спецслужбы.

Суд арестовал Расюка на 60 суток без возможности внесения залога. 

Предыстория:

  • В октябре 2020 года журналисты программи "Схемы" выяснили, что семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Темы: СБУскандал


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